У Німеччині з'явились фури з двома напівпричепами: що це за транспорт

Тестові випробування такої технології перевезення компанія з впровадження передових рішень в ланцюзі постачання Sesé планує проводити протягом року між Німеччиною та Іспанією. Вантажне сполучення збільшених у довжині фур має продемонструвати ефективність, екологічність та безпеку дорожнього руху цих транспортних засобів.

Річний проєкт під назвою EcoDuo передбачає перевезення за встановленими маршрутами, поєднуючи вантажні перевезення автомобільним і залізничним транспортом. Технологія контрейлерних перевезень (автодорогами й залізницею) вже відпрацьована у Німеччині та Європі, чого не скажеш про двопричепні (duotrailer) автопоїзди.

Читайте також Довжелезні вантажні автопоїзди не будуть їздити Європою найближчим часом

Двопричеп – це два звичайні тривісні напівпричепи, що тягнуться одним магістральним тягачем. Автопоїзд такого типу вже давно використовується в Австралії, США, країнах Скандинавії та інших, однак вперше почав їздити дорогами Німеччини.

Мережа заправок AMIC ENERGY постійно розвивається та покращується. Попри виклики часу, компанія відновила роботу низки заправок, що постраждали після обстрілів, а також осучаснила дизайн торгових залів й магазинів у майже 10 АЗС. Все, аби заправлятися якісним пальним було ще зручніше та комфортніше! Рекламна інформація

Отож, проєкт EcoDuo дозволяє транспортувати вдвічі більше товарів, сприяти розвантаженню доріг шляхом зменшення кількості вантажівок, що рухаються, і зменшенню споживання палива.

​

Керований Sesé EcoDuo здійснюватиме перевезення за 70 кілометрів від заводу Volkswagen Group у Вольфсбурзі до терміналу в Лерте, поблизу Ганновера. Звідти напівпричепи транспортуватимуть залізницею до Іспанії, а на перевантажувальній станції в Барселоні окремі напівпричепи будуть повторно зчеплені, щоб знову сформувати дуотрейлер, який Sesé далі відправлятиме до місця призначення.

"Ці транспортні засоби продемонстрували великі переваги щодо скорочення викидів, ефективності, безпеки та представляють життєздатне та швидке рішення для зменшення впливу вантажного транспорту на навколишнє середовище. Бути піонером у подорожах на двопричепах є найкращою відправною точкою для майбутніх операцій із цим типом транспортного засобу в Європі", – підкреслив директор транспортного підрозділу Sesé Карлос Гінер.

Читайте також 35-метрові автопотяги з двома причепами стають звичними у Європі

Зараз Sesé має у своєму парку 60 двопричепних транспортних засобів, які дозволяють підвищити ефективність поїздок і скоротити викиди CO 2 від 30% до 90% при роботі на відновлюваному паливі.

Фото: Sesé