Какие новые комбайны, тракторы и прицепы показали на днях поля "Агро Винница"

Выстроенные на линейке образцы техники различного сельскохозяйственного назначения и логистики выглядели удивительно. Немалое количество тракторов свидетельствовали об удовлетворении потребностей как агрофирм, небольших фермерских хозяйств, так и частных подворий.

Кормовая, зерноуборочная техника, машины для ухода за растениями, обслуживания ферм, транспортировки урожая по полям и автомагистралям также были на все вкусы и размерные группы.

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И хотя гигантизмом сейчас в украинском агросекторе никто не страдает, высокопроизводительные машины нужны, особенно в зерноуборочной технике.

Комбайны

Размерами поражали комбайны John Deere и Case. Первый через своего официального представителя компанию "РДО Украина" показал самую большую в продуктовой линейке модель XTIER II9 1100 с 13,6-литровым мотором мощностью 700 л.с.

Это – 100-тонник, пропускная способность 100 т/час. Жатка также не из маленьких, достигает в ширину 13,7 м и имеет эффективную площадь обмолота 4 кв. м.

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Зерноуборочные комбайны John Deere в зеленом цвете и Case в красной масти. Фото: Винницкая ОВА

Зерноуборочный комбайн Case был в меньшей размерной группе, но его величие также поражало. По сообщению Titan Machinery Ukraine, это была модель Axial-Flow 725 с 11,1-литровым двигателем максимальной мощностью 498 л.с.

В этой машине аграрии получают высокое качество уборки зерновых. Ее обеспечивают 4 модуля обмолота и 4 – сепарации.

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Зерновозы

Приятно воспринимался самый большой по полезному объему кузова зерновоз TAD, изготавливаемый в Волочиске Хмельницкой области.

Отечественный завод производит несколько моделей полуприцепов и прицепов серии Agro. Самые большие зерновые самосвалы TAD.Agro 50-3 и TAD.Agro 55-3 имеют вместимость 50 и 55 куб м. Алюминиевый кузов на 3-осном шасси по своей массе не превышает 6,5 т, что благодаря легкому материалу позволяет увеличить грузоподъемность.

Низкорамный прицеп и зерновоз сверху имеют шильдик украинского производителя. Фото: Винницкая ОВА

Надежность и значительный ресурс здесь обеспечивают использованные компоненты известных мировых производителей. Скажем, ось к полуприцепу поставляют BPW и SAF, пневматическое оборудование – WABCO, световое оборудование и электрика от WAS.

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Также в изготовлении прицепных систем приобщены компоненты Tridec, Pewag, Rud, Hyva, Jost и т.д. Это только издалека продемонстрированный на выставке полуприцеп имеет мизерное количество деталей и систем. На самом деле здесь немалая номенклатура, начиная от выбора шин, не говоря уже об аксессуарах и вспомогательной атрибутике.

Каждый полуприцеп-зерновоз комплектуется всеми необходимыми аксессуарами: пластиковый резервуар для воды, ящик для инструментов, противооткатные башмаки, запасное колесо. Кроме этого, в комплекте еще и тент для накрытия кузова сверху с механизмом развертывания и свертывания.

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Чуть меньше зерновозы, но уже на самоходном шасси, показал "Авто-Регион". Его экспозиция, как говорится на странице компании, демонстрировала зерновой самосвал Daewoo Maximus с разгрузкой на 3 стороны. Грузоподъемность составляет 13 тонн, а объем кузова – 22 куб. м.



Был также немного больше самосвал Daewoo Novus с задней разгрузкой на 18 тонн пашни, но с меньшим по объему кузовом – 15 куб. м.

Кроме этого, для аграриев компания показала топливозаправщик Daewoo Dexen с 5-кубовым объемом цистерны.

Магистральная техника

На полевом подиуме принимала гостей и компания DAF Truсks Ukraine. Специально ко Дню поля она подготовила агропромышленному комплексу магистральные тягачи для перевозки продукции. В статике показа демонстрировалось две модели.

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В первом случае выставили DAF XF 480 FT. Роскошный тягач с новой кабиной и экономной силовой линией привлечет возможностью выбора силовых агрегатов. Это может быть двигатель на 11 или 13 литров с интеллектуальной АКПП TraXon и множеством современных опций.

Фото: DAF Truсks Ukraine

Рядом стоял DAF XDC 450 FT. Он имеет в себе все преимущества новой модели XF, а также повышенный клиренс, колеса размером 315/80 на ведущей оси и прочный стальной бампер. Эта модель получила большую проходимость и не боится работы в поле.

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Тракторы

Конечно, самой широкой была тракторная экспозиция, изобиловавшая известными брендами. Техники из палитры землеобрабатывающих орудий в виде плугов, лущильников, дисковальных устройств, а также прицепных и навесных систем для посева, обработки и ухода также было достаточно.

Живой интерес вызвали динамические показы. Скажем, компания "Агриматко-Украина" вывела в поле на демопоказ трактор JCB Fastrac 8330, показав его в работе с плугом Voyager C70. Это стало магнитом для посетителей в течение всех дней выставки.

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Кроме этого, компания представила широкий ассортимент другой техники, начиная от упомянутого мощного JCB Fastrac 8330 до самоходного опрыскивателя Jacto Uniport 3030, тракторов McCormick S9 и G135, погрузчика JCB 542-70 и заканчивая почвообрабатывающей техникой Gregoire Besson Окситан Т60.

Фото: Винницкая ОВА

Официальный дистрибьютор сельскохозяйственной техники Deutz Fahr с представительствами в Винницкой и Кировоградской областях с 2024 года компания ASACON демонстрировала трактор Deutz Fahr 4100 W мощностью 110 л.с., что является добротной заменой белорусским МТЗ.

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Автоматизированное вождение техники также было представлено, хотя эта тема для украинских аграриев находится где-то на начальной стадии не столько внедрения, сколько изучения. Компания AgroKar использовала площадку Дня поля для продвижения системы автоматического рулевого управления FJ Dynamics AT2.

Фото: Винницкая ОВА

Здесь предлагается сочетание технологий GNSS и RTK. Это обеспечивает чрезвычайную точность до 2,5 см между проходами, независимо от контуров и рельефа поля. Как результат, уменьшаются производственные затраты, повышается комфорт и безопасность работы механизатора.

"Такие выставки позволяют по-новому смотреть на диверсификацию производства, на переработку сырья, чтобы наши продукты имели действительно высокую добавленную стоимость, а не просто служили сырьем. Это прекрасная возможность для нетворкинга, обмена опытом, поиска инструментов для улучшения своего производства", – подчеркнула первый заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная.