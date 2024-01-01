Прикордонники Волині отримали білоруські трактори та екскаватор за 6 мільйонів гривень

Транспортний пакет з додатковим обладнанням та устаткуванням сформували благодійники, меценати й територіальні громади. Про цей подарунок повідомляють Державна прикордонна Служба та голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.

Для потреб захисників кордону, їх мобільних груп, у т.ч. зенітних, будівельних бригад, служб тилового забезпечення та медиків придбано легкові та вантажні транспортні засоби, екскаватор, трактори, телескопічний навантажувач, системи супутникового зв'язку Starlink, тепловізори, безпілотники, зарядні станції, телевізори, генератори. За заявками прикордонної служби також закуплено мотопомпи, мийки високого тиску, дровоколи.

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З-поміж переданої техніки помітно виділялися важкий гусеничний екскаватор Hitachi Zaxis 200LC й трактори МТЗ-892.2. Якщо Zaxis привертав увагу своєю масивністю, то трактори "Білорус" виглядали дещо провокаційно, оскільки торгові контакти, експортно-імпортні операції з Білоруссю припинено з 24 лютого 2022 року.

Натомість на фото чітко проглядаються новенькі трактори МТЗ 892.2, які з настанням повномасштабного російського вторгнення не поставлялися в Україну. Усі три трактори були у спеціальному виконанні для лісового господарства. Про це свідчать захисні дуги даху та решітчасті панелі вікон, що захищають кабіну з механізатором від гілляк та сучків.

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Вочевидь, ці машини придбано зі складських залишків з ще довоєнного завезення. Тепер техніка російського поплічника буде працювати на обороноздатність України. Тим паче, що це удосконалена версія 80-ї серії, яка значно продуктивніша від добре відомого 82-го. По перше, тут двигун уже має турбіну, чого в МТЗ 82 не було.

Не мали вони й надійного балкового моста, більш витривалого, ніж звичайний міст. Це виводить МТЗ 892.2 з 4-ціліндровим двигуном потужністю 89 к.с. у кращі робочі позиції відносно попередніх моделей. Привабливості додає автоматична ступенева коробка передач з 18 перемиканнями вперед і 4 назад і трансмісія з повним приводом. Прикордонникам в умовах болотистої Волині такі трактори зайвими не будуть.

Гусеничний екскаватор Hitachi Zaxis 200LC в транспортних траншах для військових практично не зустрічається. Тут гарна робоча зона. Екскаватор може копати у радіусі 11,2 м.

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Майже 20-тонна машина комплектується 4-циліндровим двигуном Isuzu AA-6BG1T потужністю 110 кВт/149 к.с. Заощадливій роботі сприяє економічний режим. При його використанні споживається на 25% менше палива, ніж у класичному операційному режимі.

Практично не зустрічаються у транспортних пакетах допомоги Силам оборони й телескопічні навантажувачі. Волинський прикордонний загін такий отримав – Manitou Maniloader 635 turbo. Цей повнопривідний "француз" спроможний підіймати вантаж масою 3500 кг на висоту 6 метрів. Гідравлічну систему навантажувача та ходової живить двигун Deutz потужністю 130 к.с.

В переданій партії транспорту було багато й іншої техніки – позашляховики, транспортні машини, медичні автомобілі, які вже розподілено по підрозділах Волинського прикордонного загону.

Фото: ДПСУ