Пограничники Волыни получили белорусские тракторы и экскаватор за 6 миллионов гривен

Транспортный пакет с дополнительным оборудованием и оборудованием сформировали благотворители, меценаты и территориальные громады. Об этом подарке сообщают Государственная пограничная служба и председатель Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко.

Для нужд защитников границы, их мобильных групп, в т.ч. зенитных, строительных бригад, служб тылового обеспечения и медиков приобретены легковые и грузовые транспортные средства, экскаватор, тракторы, телескопический погрузчик, системы спутниковой связи Starlink, тепловизоры, беспилотники, зарядные станции, телевизоры, генераторы. По заявкам пограничной службы также закуплено мотопомпы, мойки высокого давления, дровоколы.

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Среди переданной техники заметно выделялись тяжелый гусеничный экскаватор Hitachi Zaxis 200LC и тракторы МТЗ-892.2. Если Zaxis привлекал внимание своей массивностью, то тракторы "Беларус" выглядели несколько провокационно, поскольку торговые контакты, экспортно-импортные операции с Беларусью прекращены с 24 февраля 2022 года.

Зато на фото четко просматриваются новенькие тракторы МТЗ 892.2, которые с наступлением полномасштабного российского вторжения не поставлялись в Украину. Все три трактора были в специальном исполнении для лесного хозяйства. Об этом свидетельствуют защитные дуги крыши и решетчатые панели окон, предохраняющие кабину с механизатором от веток и сучьев.

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Очевидно, эти машины приобретены из складских остатков с еще довоенного завоза. Теперь техника российского приспешника будет работать на обороноспособность Украины. Тем более, что это усовершенствованная версия 80-й серии, которая значительно производительнее хорошо известного 82-го. Во-первых, здесь двигатель уже имеет турбину, чего в МТЗ 82 не было.

Не имели они и надежного балочного моста, более выносливого, чем обычный мост. Это выводит МТЗ 892.2 с 4-цилиндровым двигателем мощностью 89 л.с. в лучшие рабочие позиции относительно предыдущих моделей. Привлекательности добавляет автоматическая ступенчатая коробка передач с 18 переключениями вперед и 4 назад и трансмиссия с полным приводом. Пограничникам в условиях болотистой Волыни такие тракторы лишними не будут.

Гусеничный экскаватор Hitachi Zaxis 200LC в транспортных траншах для военных практически не встречается. Здесь хорошая рабочая зона. Экскаватор может копать в радиусе 11,2 м.

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Почти 20-тонная машина комплектуется 4-цилиндровым двигателем Isuzu AA-6BG1T мощностью 110 кВт/149 л.с. Бережливой работе способствует экономичный режим. При его использовании потребляется на 25% меньше топлива, чем в классическом операционном режиме.

Практически не встречаются в транспортных пакетах помощи Силам обороны и телескопические погрузчики. Волынский пограничный отряд такой получил – Manitou Maniloader 635 turbo. Этот полноприводный "француз" способен поднимать груз массой 3500 кг на высоту 6 метров. Гидравлическую систему погрузчика и ходовой питает двигатель Deutz мощностью 130 л.с.

В переданной партии транспорта было много и другой техники – внедорожники, транспортные машины, медицинские автомобили, которые уже распределены по подразделениям Волынского пограничного отряда.

Фото: ГПСУ