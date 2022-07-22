12 июля 2022 года Миссия ЕС по вопросам верховенства права в Косово (EULEX) отправила колонну из 10 автомобилей и 2 специальных фургонов из своего штаба в Приштине (Косово).

10 внедорожников Nissan Pathfinder, наполненных продуктами питания, одеждой, спальными мешками, средствами гигиены и медицинскими принадлежностями КМЕС передала Государственной пограничной службе Украины. Также в колонне было два специальных фургона. На днях эти автомобили уже прибыли к месту назначения.

Напомним, что АТБ передала 100 пикапов для ВСУ

“В ответ на военную агрессию России против Украины КМЕС поддержала своих партнеров, передав материалы и оборудование, в частности: аптечки, средства индивидуальной защиты и транспортные средства. Передача этих транспортных средств нашей партнерской миссией EULEX в Косово – яркий пример того, как героическая оборона украинского народа вдохновила все европейское сообщество помогать и поддерживать Украину. КМЕС рада передать эти автомобили ГПСУ, одному из своих ключевых партнеров”, – сказал глава КМЕС Антти Хартикайнен.