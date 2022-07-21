АТБ-Маркет передает 100 пикапов Mitsubishi L 200 для нужд украинской армии.

Об этом сообщили на официальной странице компании в соцсети. "100 автомобилей передано владельцами корпорации АТБ Евгением Петровичем Ермаковым и Виктором Ивановичем Карачуном для нужд ВСУ”, – сказано в сообщении.

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В Украине подержанные Mitsubishi L200 2022 года выпуска предлагаются по цене от 30 тысяч долларов. Прайс на новые Mitsubishi L200 не объявляется. На сайте официального дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в Украине сказано, что розничная цена сообщается только по запросу.