АТБ-Маркет передає 100 пікапів Mitsubishi L 200 для потреб української армії.

Про це повідомили на офіційній сторінці компанії у соцмережі. “100 автомобілів передано власниками корпорації АТБ Євгеном Петровичем Єрмаковим та Віктором Івановичем Карачуном для потреб ЗСУ”, - сказано в повідомленні.

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В Україні вживані Mitsubishi L200 2022 року випуску пропонуються за ціною від 30 тисяч доларів. Прайс на нові Mitsubishi L200 не оголошується. На сайті офіційного дистриб'ютора автомобілів Mitsubishi в Україні сказано що роздрібна ціна повідомляється лише за запитом.