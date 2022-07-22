12 липня 2022 року Місія ЄС з питань верховенства права в Косово (EULEX) відправила колону з 10 автомобілів і 2 спеціальних фургонів зі свого штабу в Приштині (Косово).

10 позашляховиків Nissan Pathfinder, наповнених продуктами харчування, одягом, спальними мішками, засобами гігієни та медичним приладдям КМЄС передала Державній прикордонній службі України. Також в колоні були два спеціальних фургони. Днями ці автомобілі вже прибула до місця призначення.

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“У відповідь на військову агресію Росії проти України, КМЄС підтримала своїх партнерів, передавши матеріали та обладнання, зокрема: аптечки, засоби індивідуального захисту та транспортні засоби. Передача цих транспортних засобів нашою партнерською місією EULEX в Косово є яскравим прикладом того, як героїчна оборона українського народу надихнула всю європейську спільноту допомагати та підтримувати Україну. КМЄС рада передати ці автомобілі ДПСУ, одному зі своїх ключових партнерів”, – сказав голова КМЄС Антті Хартікайнен.