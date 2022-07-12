Благотворительная помощь прибыла во Львов 11 июля 2022 года.

Среди переданных украинцам автомобилей – 4 пикапа и 19 реанимобилей с медицинским грузом. Они поедут к пограничникам на Восток и Юг Украины.

"Скорые" оборудованы дефибриллятором, кардиомониторами и другим медицинским оборудованием, позволяющим оказать первую неотложную помощь, а также содержат медикаменты, в том числе антибиотики, хирургические приборы, дезинфицирующие средства, сообщает "Захід.нет".

Кстати 11 итальянских бронеавтомобилей выкупили украинские волонтеры

“Машины распределили между несколькими силовыми структурами. Большую часть медицинских машин будут использовать пограничники. 19 машин для них получено сегодня, еще три "скорых" прибудут в скором времени”.

23 автомобиля купили за счет клиентов одного из крупнейших банков Испании "КайшаБанк Груп", которые откликнулись на призыв поддержать украинских защитников. Директор социального отделения банка Рауль Маркета отметил, что в целом украинским воинам передадут 75 машин.

"Вся наша группа изначально работает, чтобы помочь украинцам. Для помощи Украине мы накопили более 10 млн евро, приняли более 500 беженцев в Испании и более 40 человек, нуждавшихся в медицинской помощи, а также приобрели 200 тысяч коробок лекарств. Мы очень рады помочь, наши волонтеры и дальше будут помогать всем, что нужно", – подчеркнул Рауль Маркета.

Ранее испанцы передали пограничникам 21 реанимобиль.