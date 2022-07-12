Благодійна допомога прибула у Львів 11 липня 2022 року.

Серед переданих українцям автомобілів – 4 пікапи та 19 реанімобілів з медичним вантажем. Вони поїдуть до прикордонників на схід та південь України.

«Швидкі» обладнані дефібрилятором, кардіомоніторами та іншим медичним обладнанням, яке дозволяє надати першу невідкладну допомогу, а також містять медикаменти, зокрема антибіотики, хірургічні прилади, дезінфікуючі засоби, повідомляє «Захід.нет».

До речі 11 італійських бронеавтомобілів викупили українські волонтери

«Машини розподілили між кількома силовими структурами. Більша частина медичних машин буде використовувати прикордонники. 19 машин для них отримано сьогодні, ще три "швидкі" прибудуть незабаром.

23 автомобілі купили за кошти клієнтів одного з найбільших банків Іспанії “КайшаБанк Груп”, які відгукнулись на заклик підтримати українських захисників. Директор соціального відділення банку Рауль Маркета зазначив, що загалом українським воїнам передадуть 75 машин.

«Вся наша група від початку працює, щоб допомогти українцям. Для допомоги Україні ми накопичили більше ніж 10 млн євро, прийняли понад 500 біженців в Іспанії та більше ніж 40 людей, які потребували медичної допомоги, а також придбали 200 тисяч коробок ліків. Ми дуже раді допомогти, наші волонтери і надалі допомагатимуть усім, що потрібно», – наголосив Рауль Маркета.

Раніше іспанці передали прикордонникам 21 реанімобіль.