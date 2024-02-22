Спецтранспорт для школьных автопарков в прилегающей к границе полосе будет не только возить детей в школу, но и при необходимости вывозить их из зоны риска.

Профинансировала приобретение автобусов для учебных заведений Городнянской, Добрянской, Семеновской и Сновской территориальных громад благотворительная организация "Фонд восстановления Украины".

"Реализация этого проекта стала возможной благодаря эффективной работе Черниговского автозавода, который изготовил автобусы менее, чем за полтора месяца после первой проплаты и показал высокий уровень качества", – поведал представителям упомянутых выше громад руководитель проектов этого Фонда Александр Шиндановин.

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По словам Шиндановина, стоимость одного такого автобуса – три миллиона гривен. Средства на приобретение пассажирских машин в Фонд целевым назначением поступили из Дании.

И хотя учебные заведения области сегодня нуждаются в не менее 50 автобусах, в нынешней поставке предпочтение отдано приграничным громадам.

"Это громады сейчас испытывают очень большую экономическую нестабильность. Им тяжело, у них есть первоочередные потребности, на которые направлены все ресурсы громад, и принять участие в государственных программах обеспечения школьных автобусов для них почти нереально, потому что там существует требование по софинансировании в приобретении", — говорит заместитель председателя областной госадминистрации Жанна Шерстюк.

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В прошлом году совместно с Минобразования и различными благотворительными, неправительственными, донорскими организациями в общины области поступило 53 автобуса. Еще столько же необходимо будет для окончательного обновления автопарка.

"Мы на границе. Обучение происходит онлайн, кроме одной школы. Она работает в смешанном формате. Сейчас у нас есть подвоз в ту школу из соседних сел, из Семеновки предлагали. Возможно, мы и организуем этот подвоз. Школьные автобусы будут привлечены к эвакуации населения из приграничья, если, не дай Бог, придется это делать. Поэтому школьный автопарк должен быть готов помочь по гражданской защите населения громады. Это очень важно", — предусмотрительно рассуждает председатель Семеновской общины Сергей Деденко.

Всего в Черниговской области организован подвоз детей в школы из 743 населенных пунктов. Для этого разработан четкий график движения школьных автобусов по утвержденным 343 маршрутам. Их обслуживает 347 автобусов.

Фото: Черниговская ОГА