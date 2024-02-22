Спецтранспорт для шкільних автопарків у прилеглій до кордону смузі буде не тільки возити дітей до школи, але й при необхідності вивозити їх із зони ризику.

Профінансувала придбання автобусів для закладів освіти Городнянської, Добрянської, Семенівської та Сновської територіальних громад благодійна організація «Фонд відбудови України».

"Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки ефективній роботі Чернігівського автозаводу, який виготовив автобуси менш, ніж за півтора місяці після першої проплати та показав високий рівень якості", – повідав представникам згаданих вище громад керівник проєктів цього Фонду Олександр Шиндановін.

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За словами Шиндановіна, вартість одного такого автобуса – три мільйони гривень. Кошти на придбання пасажирських машин до Фонду цільовим призначенням надійшли з Данії.

І хоча заклади освіти області сьогодні потребують наразі не менше 50 автобусів, у постачанні за цим траншем перевагу все-таки надано прикордонним громадам.

"Це громади, які зараз відчувають дуже велику економічну нестабільність, їм тяжко, у них є першочергові потреби, на які спрямовані всі ресурси громади, і взяти участь у державних програмах забезпечення шкільних автобусів для них майже нереально, тому що там існує вимога по співфінансуванні в придбанні", — каже заступниця голови обласної держадміністрації Жанна Шерстюк.

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Торік спільно з Міносвіти та різними благодійними, неурядовими, донорськими організаціями в громади області надійшло 53 автобуси. Ще стільки ж необхідно буде для остаточного поновлення автопарку.

"Ми на кордоні. Навчання відбувається онлайн, крім однієї школи. Вона працює у змішаному форматі. Зараз у нас є підвіз до тієї школи із сусідніх сіл, з Семенівки пропонували. Можливо, ми й організуємо цей підвіз. Шкільні автобуси будуть залучені до евакуації населення з прикордоння, якщо, не дай Боже, доведеться це робити. Тому шкільний автопарк повинен бути готовий допомогти щодо цивільного захисту населення громади. Це дуже важливо", — передбачливо розмірковує голова Семенівської громади Сергій Деденко.

Загалом в Чернігівській області організовано підвезення дітей до шкіл із 743 населених пунктів. Для цього розроблено чіткий графік руху шкільних автобусів по затверджених 343 маршрутах. Їх обслуговує 347 автобусів.

Фото: Чернігівська ОВА