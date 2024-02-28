Довольно необычная авария зафиксирована в минувшие выходные на одном из столичных шоссе: тихоходные трактор и троллейбус не поделили дорогу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 24 февраля, в Соломенском районе Киева. Колесный экскаватор-погрузчик JCB 3CX ехал по улице Федора Эрнста. Он никому не мешал и никого не трогал.

Троллейбус с интересным инвентарным номером 3377 также ехал в том же направлении позади строительной машины. Его водитель не намеревался нарушать ПДД или кому-то мешать.

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Правда, в какой-то момент маршруты обоих транспортных средств пересеклись. Кто там виноват, кто инициировал столкновение – выяснится. Но из трех фотоснимков хорошо видно, что отечественный троллейбус в дорожной троще с британским экскаватором проиграл всухую.

Вполне вероятно, что 12-метровый "Богдан Т70117", салон которого вмещает 105 пассажиров, сильно пострадал и на линию выйдет не скоро. Его передняя часть и левый борт со стороны водителя получили значительные повреждения.

Вмятины на кузовных элементах и лобовом стекле свидетельствуют об инерционном наезде на преграду в виде правого аутригера и экскаваторной рукояти стрелы. До столкновения со стрелой и ковшом практически не дошло.

Вероятно, столкновение произошло на небольшой скорости, поскольку более мягкий кузовной материал троллейбуса относительно тяжелого металла экскаваторной навески просто увяз бы в салоне напротив сиденья водителя пассажирской машины. К счастью, этого не произошло.

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О состоянии водителя ничего не сообщается, будем надеяться на лучшее. Водитель троллейбуса, видимо, проигнорировал требования безопасной дистанции и "поймал гаву". Хотя эксперты не исключают того, что механизатор мог случайно включить заднюю скорость и немного "сдал назад". Покатиться назад трактор не мог, поскольку на фото хорошо видно равнинный рельеф дороги.

В любом случае специалисты разберутся, выяснят обстоятельства ДТП и определят виновного. Все идет к тому, что в заключении довольно часто будет употреблен термин "безопасная дистанция".

Фото: Киев сейчас