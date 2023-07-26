Киберполиция предупреждает украинцев о новом виде мошенничества в соцсетях.

В последнее время стало много попыток обмануть пользователей соцсетей и выманить у них данные банковских карт. Например, на мессенджер или на страницу Фейсбука мошенники массово посылают пользователям сообщения с текстом: "Посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете, так жаль…"

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Далее пользователь переходит по ссылке, где у него мошенническими схемами узнают данные банковских карт или просят перевести деньги. Часто в таких схемах используется фишинг – вид интернет-мошенничества, заключающийся в краже конфиденциальных данных пользователей сети Интернет.

Чаще всего занимающиеся фишингом аферисты создают псевдостраницы банков или интернет-магазинов, в которых заставляют жертву заполнить фальшивую форму и получить данные учетных записей, сообщает Кибреполиция Украины.

Как уберечь себя от мошенничества фишинга:

ни в коем случае не переходите по ссылке сомнительного типа. Если вы получили такое сообщение, необходимо отправить жалобу на сообщение и заблокировать источник его распространения;

никогда и никому не сообщайте свои личные и банковские данные;

Для защиты интернет-аккаунтов используйте сложные пароли, содержащие буквы верхнего и нижнего регистра, цифры и символы. Не устанавливайте одинаковый пароль для нескольких аккаунтов. Настройте двухфакторную аутентификацию везде, где есть возможность. Тогда для входа в аккаунт, кроме логина и пароля, нужно ввести код-подтверждение, приходящее на телефон, электронный ящик или в соответствующее приложение;

всегда проверяйте информацию и пользуйтесь официальными источниками;

позаботьтесь о защите финансового номера. Запрещайте удаленный перевыпуск SIM-карты у мобильного оператора или перейдите на контрактное обслуживание;

загружайте приложения и приложения только из официальных источников. Используйте антивирусное программное обеспечение. Вовремя обновляйте операционную систему.

Если же вы все же попали на крючок мошенникам – не медля, звоните по телефону 1️⃣0️⃣2️⃣ или обратитесь к киберполиции.