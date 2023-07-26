Больше всего аварий с пострадавшими по вине пешеходов происходит на Львовщине.

Число нарушений правил безопасности дорожного движения пешеходами в текущем году стремительно растет. С января по май 2023 года на пешеходов было оформлено 71,3 тысячи протоколов за нарушение ПДД. Для сравнения: это незначительно меньше, чем за весь 2022 год — тогда было зафиксировано 86,3 тысячи нарушений ПДД. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Департамента патрульной полиции.

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В среднем, в 2022 году в месяц полиция составляла 7,2 тысячи протоколов на нерадивых пешеходов, тогда как в этом году их количество выросло вдвое — около 14, 3 тысяч в месяц.

Чаще всего пренебрегают безопасностью дорожного движения пешеходы на Харьковщине — там было оформлено более пятой части всех нарушений по Украине — 13,7 тысячи. Второе место заняли пешеходы Львовщины - 10,4 тысяч админпостановлений. Черниговщина замыкает троицу антитопа - 5,1 тысяч постановлений за 2023 год.

Отдельная статья — правонарушители (пешеходы или велосипедисты), которые пренебрегают безопасностью в состоянии алкогольного опьянения. За 5 месяцев 2023 года было оформлено 1,7 тысяч админматериалов за такие нарушения. Стоит отметить, что почти половина этого количества нарушений была зафиксирована только в 2 областях: Волынской — 445 или 26%, и Львовской — 396 или 23%.

Такое количество нарушений не могло обойтись без последствий — по сравнению с соответствующим периодом 2021 года за 5 месяцев 2023 года на 18% возросло и количество ДТП с пострадавшими по вине пешеходов. Больше всего таких аварий произошло на Львовщине – 13%, в топе также оказались Запорожская область, Днепропетровщина и Полтавщина – по 10%.

Также за первые 5 месяцев 2023 года почти вдвое – в 1,7 раз – увеличилось ДТП, произошедших по вине детей: так, в 2021 было зафиксировано 106 таких аварий, а в 2023 - 177.

Больше всего таких ДТП произошло во Львовской области – 14%, Одесской – 11%, Ивано-Франковской, Полтавской и Ровенской – по 7% областях.