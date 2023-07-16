Аварии с участием мотоциклистов часто имеют тяжелые последствия. Ведь водители мотоциклов менее защищены и в результате аварии часто получают телесные повреждения. Для автомобилистов такие ДТП угрожают уголовным делом.

Аварии с мотоциклами действительно возникают не так часто, но тяжелые последствия привлекают к ним немало внимания. Тогда как, управляя автомобилем, избежать ДТП с участием быстрого двухколесного транспорта?

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Зеркало

Опытные мотоциклисты шутят, что они как вампиры – в зеркалах не отражаются. В этом есть доля правды, поскольку мотоциклы часто ездят между рядами и еще быстрее потока. Заметить их не сложно – достаточно несколько раз смотреть в зеркало перед маневром. Неадекватные представители мотоциклетного мира иногда даже отбивают зеркала на ходу, что, безусловно, незаконно и опасно.

При перестроении или маневрах в пределах своего ряда обязательно нужно смотреть в зеркала

Поворотники

Мотоциклисты часто превышают скорость и поэтому кажется, что они берутся ниоткуда. На самом деле большинство из них хорошо смотрит, куда едет, однако если автомобиль выполняет внезапный маневр без предупреждения, это повышает риск аварии.

Доказать, что мотоциклист превысил скорость, можно с помощью экспертизы. Но лучше все-таки предупреждать других участников дорожного движения (даже если кажется, что их нет) о своих маневрах.

Пользование поворотниками нужно даже тогда, когда кажется, что дорога совсем пуста.

Воздерживаться от резких маневров

Очень резкие маневры опасны не только для мотоциклистов, но и для других автомобилистов. Даже если кажется, что на дороге нет других участников движения, от резких маневров следует воздерживаться.

Осторожно открывать дверь

Перед тем как открыть дверь, не лишним будет заглянуть в зеркало. Также желательно убедиться в отсутствии двухколесного транспорта со стороны пассажира, если он собирается выходить из автомобиля. Виновным в авариях такого типа обычно признают водителя автомобиля.

Перед открытием двери следует смотреть в зеркало

Не соревноваться

Устраивать гонку на дорогах общего пользования – вообще плохая идея. А делать это с мотоциклами – еще и глупо. Мотоциклы объемом от полу-литра обычно имеют динамику ускорения от 4 секунд до сотни и менее. Спортбайки – менее трех секунд. Не многие автомобили способны на такие подвиги. Большинство опытных мотоциклистов даже не вступают в подобные состязания. Те же, кто пытается доказать, что его мотоцикл быстрее машины, могут оказаться неопытными «первосезонниками». Таких не стоит лишний раз подвергать опасности.

Соревноваться на дорогах общего пользования – плохая идея

Выводы

Как видим, правила взаимодействия с мотоциклистами почти не отличаются от таких же правил с автомобилистами. Даже если вас раздражают мотоциклисты, которые в пробках ездят между рядами, помните, что человек, избравший мотоцикл вместо машины, несколько уменьшил эту пробку. А еще – освободил немало места для парковки. Мотоциклисты на самом деле не мешают движению, а решают две главные проблемы мегаполисов – пробки и парковки.