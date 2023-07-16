Аварії за участю мотоциклістів часто мають тяжкі наслідки. Адже водії мотоциклів менш захищені та в результаті аварії дуже часто отримують тілесні ушкодження. Для автомобілістів такі ДТП загрожують кримінальною справою.

Аварії з мотоциклами насправді виникають не так часто, але тяжкі наслідки привертають до них чимало уваги. Тож як, керуючи автомобілем, уникнути ДТП за участі швидкого двоколісного транспорту?

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Дзеркала

Досвідчені мотоциклісти жартують, що вони наче вампіри – у дзеркалах не відбиваються. У цьому є частка правди, оскільки мотоцикли часто їздять між рядами та ще й швидше потоку. Помітити їх не складно, – достатньо кілька разів дивитись у дзеркало перед маневром. Неадекватні представники мотоциклетного світу іноді навіть відбивають дзеркала на ходу, що, безумовно, є незаконним та небезпечним вчинком.

При перелаштуванні або маневрах у межах свого ряду обов'язково треба дивитись у дзеркала

Поворотники

Мотоциклісти часто перевищують швидкість і тому здається, що вони беруться нізвідки. Насправді ж більшість з них добре дивиться, куди їде, однак якщо автомобіль виконує раптовий маневр без попередження, це підвищує ризик аварії. Довести, що мотоцикліст перевищив швидкість, можна за допомогою експертизи. Але краще все-таки попереджати інших учасників дорожнього руху (навіть якщо здається що їх немає) про свої маневри.

Користування поворотниками потрібно навіть тоді, коли здається що дорога зовсім пуста

Утримуватись від різких маневрів

Надто різки маневри небезпечні не лише для мотоциклістів, а й для інших автомобілістів. Навіть якщо здається, що на дорозі немає інших учасників руху, від різких маневрів варто утримуватись.

Обережно відкривати двері

Перед тим, як відкрити двері, не зайвим буде заглянути у дзеркало. Також бажано переконатись у відсутності двоколісного транспорту з боку пасажира, якщо він збирається виходити з авто. Винним у аваріях такого типу зазвичай визнають водія автомобіля.

Перед відкриттям дверей варто дивитись у дзеркало

Не змагатись

Влаштовувати перегони на дорогах загального користування – взагалі погана ідея. А робити це з мотоциклами – ще й безглузда. Мотоцикли об’ємом від півлітра зазвичай мають динаміку прискорення від 4 секунд до сотні та менше. Спортбайки – менше трьох секунд. Не так багато автомобілів здатні на такі подвиги. Більшість досвідчених мотоциклістів навіть не вступають у подібні змагання. Ті ж, хто намагається довести, що його мотоцикл швидший ніж машина, можуть виявитись недосвідченими «першосезонниками». Таких не варто зайвий раз наражати на небезпеку.

Змагатись на дорогах загального користування – погана ідея

Висновки

Як бачимо, правила взаємодії з мотоциклістами майже не відрізняються від таких самих правил з автомобілістами. Навіть якщо вас дратують мотоциклісти, які в заторах їздять між рядами, пам’ятайте, що людина, яка обрала мотоцикл замість машини, дещо зменшила цей затор. А ще – звільнила чимало місця для паркування. Мотоциклісти насправді не заважають руху, а вирішують дві головні проблеми мегаполісів – затори та паркування.