Кіберполіція попереджає українців про новий вид шахрайства через соцмережі.

Останнім часом побільшало спроб обманути користувачів соцмереж та виманити у них дані банківських карток. Наприклад, месенджер чи на сторінку Фейсбуку шахраї масово надсилають користувачам повідомлення з текстом: "Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода…"

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Далі користувач переходить за посиланням, де в нього шахрайськими схемами довідуються про дані банківських карток або просять переказати гроші. Часто в таких схемах використовується фішинг — вид інтернет-шахрайства, який полягає в крадіжці конфіденційних даних користувачів мережі Інтернет.

Найчастіше аферисти, які займаються фішингом, створюють псевдосторінки банків чи інтернет-магазинів, в яких змушують жертву заповнити фальшиву форму та отримати дані облікових записів, повідомляє Кібреполіція України.

Як вберегти себе від шахрайства фішингу:

у жодному разі не переходьте за посиланням сумнівного типу. Якщо ви отримали таке повідомлення, потрібно надіслати скаргу на допис та заблокувати джерело його розповсюдження;

ніколи й нікому не повідомляйте свої особисті та банківські дані;

для захисту інтернет-акаунтів використовуйте складні паролі, які містять літери верхнього та нижнього регістру, цифри та символи. Не встановлюйте однаковий пароль для декількох акаунтів. Налаштуйте двофакторну аутентифікацію всюди, де є така можливість. Тоді для входу до акаунта, крім логіна та пароля, потрібно ввести код-підтвердження, що приходить на телефон, електронну скриньку або у відповідний додаток;

завжди перевіряйте інформацію та користуйтесь офіційними джерелами;

подбайте про захист фінансового номера. Забороніть віддалений перевипуск SIM-карти у мобільного оператора або перейдіть на контрактне обслуговування;

завантажуйте програми й застосунки лише з офіційних джерел. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення. Вчасно оновлюйте операційну систему.

Якщо ж ви все ж потрапили на гачок шахраям — не зволікаючи, телефонуйте 1️⃣0️⃣2️⃣ або зверніться до кіберполіції.