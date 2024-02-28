Досить незвичну аварію зафіксовано у минулі вихідні на одному зі столичних шосе: тихохідні трактор і тролейбус не поділили дорогу.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 24 лютого, в Солом'янському районі Києва. Колісний екскаватор-навантажувач JCB 3CX їхав вулицею Федора Ернста. Він нікому не заважав і нікого не чіпав.

Тролейбус з цікавим інвентарним номером 3377 також їхав у тому ж напрямку позаду будівельної машини. Його водій не мав наміру порушувати ПДР чи комусь заважати.

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Щоправда, в якусь мить маршрути обох транспортних засобів перетнулися. Хто там винуватий, хто ініціював зіткнення – з’ясується. Але з трьох фотознімків добре видно, що вітчизняний тролейбус у дорожній трощі з британським екскаватором програв всуху.

Цілком ймовірно, що 12-метровий "Богдан Т70117", салон якого вміщує 105 пасажирів, добряче постраждав і на лінію вийде не скоро. Його передня частина та лівий борт зі сторони водія зазнали значних пошкоджень.

Вм’ятини на кузовних елементах та лобовому склі свідчать про інерційний наїзд на перепону у вигляді правого аутригера та екскаваторного держака стріли. До зіткнення зі стрілою та ковшем практично не дійшло.

Ймовірно, зіткнення сталося на невеликій швидкості, оскільки більш м’який кузовний матеріал тролейбуса відносно важкого металу екскаваторної навіски просто вгруз би в салон навпроти сидіння водія пасажирської машини. На щастя, цього не сталося.

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Про стан водія нічого не повідомляється, будемо сподіватися на краще. Водій тролейбуса, мабуть, проігнорував вимоги безпечної дистанції та "впіймав ґаву". Хоча експерти не виключають того, що механізатор міг випадково увімкнути задню швидкість і трішечки "здав назад". Покотитися назад трактор не міг, оскільки на фото добре видно рівнинний рельєф дороги.

У будь-якому випадку фахівці розберуться, з’ясують обставини ДТП і визначать винуватого. Все йде до того, що у висновку досить часто буде вжито термін "безпечна дистанція".

Фото: Киев сейчас