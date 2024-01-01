"Битва Агротитанов 2024": какую технику демонстрировала выставка в поле

Экспозиция под открытым небом на окраине живописного села Степное Киевской области собрала аграриев со всей страны. Инженеры, механики, бригадиры приехали посмотреть на современные образцы спецтехники, механизмы, атрибутику для сервисных и ремонтных работ и тому подобное.

Новинок хватало. Автомобильная техника была представлена машинами различных размерных групп и назначения. Был как премьерный, так и малознакомый спецтранспорт.

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Скажем, компания "Фаерсекьюрит" сделала акцент на демонстрации мобильной техники для комплексного решения задач по быстрому и эффективному реагированию на возникновение пожаров. Привлек внимание показ оборудования датской компании Firexpress по технологии тонкого распыления пенно-водяного раствора.

Мобильные пожарные машины на шасси пикапов Toyota Hilux сейчас особенно актуальны. Фото: Фаерсекьюрит

Спецмашины на шасси пикапов Toyota Hilux уже спасли в Украине тысячи гектаров полей, лесов и сотни квадратных метров помещений. Речь идет об очень быстрых спецмашинах с оборудованием для подачи в зону огня тонко распыленного раствора воды и экологически безопасного пенного концентрата. Это эффективно как в поле, так и помещениях для тушения всех классов пожаров, которые могут возникнуть на аграрных предприятиях (A, B, C + Е до 10 000 вольт).

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В сегменте тракторных спецмашин привлекала внимание экспозиция компании CML. Она представила инновационную технику JCB, из числа которой выделялись самый быстрый трактор нового поколения JCB Fastrac iCON 4220, высокопроизводительный телескопический погрузчик серии III – JCB TH 536-95AG+, мощный фронтальный телескопический погрузчик JCB TM320S и манёвренный и компактный фронтальный погрузчик JCB WLS 403.

Принял участие в "Битве Агротитанов" и ХТЗ, хотя и война с постоянными обстрелами прифронтового города, казалось бы, не побуждает тракторостроителей к выставочным мероприятиям. Несмотря на близость фронта, ХТЗ включился в разминирование территорий от мины, снарядов, ракеты и их частей.

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Сегодня ХТЗ производит тракторы семейства ХТЗ-240К с системой дистанционного управления. Такая техника может работать в загрязненных взрывоопасными предметами местах на расстоянии 800 метров от оператора. При необходимости можно выполнять весь спектр сельскохозяйственных работ, управление осуществляется непосредственно из кабины.

Были и премьеры. Дилерский центр Арма Моторс Mitsubishi и Arma Motors представили совершенно новый для украинского рынка пикап Mitsubishi L200, а также Mitsubishi Pajero Sport, Renault Express, Renault Koleos и Renault Duster.

Впервые на такую выставку прибыл "Будшляхмаш". На его полевом подиуме главным экспонатом стал современный трактор Zoomlion RN1104 для работы в самых сложных условиях. Рядом с трактором стояли пикап JAC T6 и самосвал JAC N200 грузоподъемностью 12 тонн.

О сделках на приобретение техники, прямую реализацию прямо с экспозиции организаторы выставки и экспоненты не сообщали.