"Битва Агротитанів 2024": яку техніку демонструвала виставка у полі

Експозиція просто неба на околиці мальовничого села Степове Київської області зібрала аграріїв з усієї країни. Інженери, механіки, бригадири приїхали подивитися на сучасні зразки спецтехніки, механізми, атрибутику для сервісних та ремонтних робіт тощо.

Новинок вистачало. Автомобільна техніка була представлена машинами різних розмірних груп та призначення. Був як прем’єрний, так і малознайомий спецтранспорт.

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Скажімо, компанія "Фаєрсекьюріт" зробила акцент на демонстрації мобільної техніки для комплексного розв'язання задач зі швидкого та ефективного реагування на виникнення пожеж. Привернув увагу показ обладнання данської компанії Firexpress за технологією тонкого розпилення пінно-водяного розчину.

Мобільні пожежні машини на шасі пікапів Toyota Hilux нині особливо актуальні. Фото: Фаєрсекьюріт

Спецмашини на шасі пікапів Toyota Hilux вже врятувала в Україні тисячі гектарів полів, лісів та сотні квадратних метрів приміщень. Мова йде про дуже прудкі спецмашини з обладнанням для подачі в зону вогню тонко розпиленого розчину води й екологічно безпечного пінного концентрату. Це ефективно як в полі, так і приміщеннях для гасіння всіх класів пожеж, що можуть виникнути на аграрних підприємствах (A, B, C + Е до 10 000 вольтів).

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В сегменті тракторних спецмашин привертала увагу експозиція компанії CML. Вона демонструвала інноваційну техніку JCB, з поміж яких виділялися найшвидший трактор нового покоління JCB Fastrac iCON 4220, високопродуктивний телескопічний навантажувач серії ІІІ – JCB TH 536-95AG+, потужний фронтальний телескопічний навантажувач JCB TM320S та маневровий і компактний фронтальний навантажувач JCB WLS 403.

Взяв участь у "Битві Агротитанів" й ХТЗ, хоча й війна з постійними обстрілами прифронтового міста, здавалося б, не спонукає тракторобудівників до виставкових заходів. Попри близькість фронту, ХТЗ включився у розмінування територій від міни, снарядів, ракети та їх частин.

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Сьогодні ХТЗ виробляє трактори сімейства ХТЗ-240К з системою дистанційного керування. Така техніка може працювати в забруднених вибухонебезпечними предметами місцях на відстані 800 метрів від оператора. При потребі можна виконувати весь спектр сільськогосподарських робіт, управління здійснюється безпосередньо з кабіни.

Були й прем’єри. Дилерський центр Арма Моторс Mitsubishi та Arma Motors презентували абсолютно новий для українського ринку пікап Mitsubishi L200, а також Mitsubishi Pajero Sport, Renault Express, Renault Koleos та Renault Duster.

Вперше на таку виставку прибув "Будшляхмаш". На його польовому подіумі головним експонатом став сучасний трактор Zoomlion RN1104 для роботи в найскладніших умовах. Поряд із трактором стояли пікап JAC T6 та самоскид JAC N200 вантажністю 12 тонн.

Про угоди на придбання техніки, пряму реалізацію прямо з експозиції організатори вистави та експоненти не повідомляли.