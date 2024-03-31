Угнанный с предприятия утилизации фронтальный погрузчик тяжелого класса американские полицейские долго не могли остановить из-за его 30-тонной массы, рядом с которыми патрульные машины выглядели игрушечными.

Бывший работник предприятия по утилизации отходов в городе Норкросс, штат Джорджия, вероятно, не соглашался со своим увольнением и пришел выяснять отношения. В конце концов, переговоры перешли в спор, для утоления которого по вызову выехал полицейский патруль.

Правда, 38-летний Эдди Санчеза в знак несогласия с доказательствами о причине увольнения не стал ждать патрульных офицеров, забрался в кабину фронтального погрузчика Volvo L180H и начал на нем носиться по территории. Ничего не крушил, не ломал, вреда не делал, но наматывал круг за кругом.

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На требование полицейских остановиться мужчина не реагировал, продолжал кататься по территории. А когда ему начали ставить различные преграды и загораживать проезд, то выехал за ворота и стал ездить по улицам города с оживленным трафиком.

Перегородить такому массивному погрузчику дорогу даже грузовиками было бы проблемно, поскольку гидравлический ковш с внутренним объемом 9,5 кубометра для погрузки 18,8 т сыпучего или кускового материала мог легко опрокинуть или сдвинуть с дороги даже тяжелый транспорт.

Для задержания вора развернулась настоящая полицейская операция из нескольких патрульных машин. Однако водитель легко обходил устройства для пробивания шин, обходил другие преграды, поскольку эта тракторная машина с высоким клиренсом относится к группе карьерно-строительной техники высокой производительности.

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Со временем движения водителя стали непредсказуемыми, поскольку гонял вор уже в потоке с интенсивным трафиком. Далеко не ездил, практически крутился в одном районе. К офицерам из департамента полиции Норкросса присоединился патруль из главного полицейского управления штата Джорджия, который помогал в преследовании и обеспечивал безопасность других водителей.

Водитель проехался по бульвару Джимми Картера, затем направился в сторону Буфордского шоссе. Оказавшись под мостом возле Саут-Пичтри-стрит, он резко развернулся и продолжал движение на запад, затем снова развернулся. И так неоднократно.

И тогда один из полицейских покинул преследование и вернулся на предприятие, откуда угнали погрузчик. Там было еще несколько таких машин, одну из которых попросили для успешного завершения операции.

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В сопровождении патрульной машины с включенными сиреной и огнями "люстры" водитель погрузчика добрался до беглеца. За несколько километров, когда вор делал разворот на очередной круг путешествия, приглашенный для операции "фронтовик" сбоку наехал на украденную машину, подвел под днище ковш и просто опрокинул "родственника" на борт.

Вора Эдди Санчеза полицейские вытащили из кабины фронтального погрузчика и арестовали. Медики обследовали злоумышленника перед отправкой в тюрьму округа Гвиннет, но не нашли на теле того даже синяков или царапин.

Вору предъявили обвинения в преступном проникновении, краже путем завладения, побеге или попытке побега, неосторожном управлении транспортным средством, преступном повреждении имущества и препятствовании сотрудникам правоохранительных органов.

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Есть и смягчающее обстоятельство. В течение всего инцидента ни один водитель не травмирован, транспортные средства, патрульные машины, полицейские и пешеходы не пострадали.

Мотив прибытия подозреваемого на предприятие утром понедельника 25 марта остается непонятным. Если хотел доказать, что умело управлял погрузчиком, то это ему удалось. Однако о восстановлении на работе речь уже не пойдет, поскольку придется отвечать по нескольким статьям и некоторое время он не сможет работать на свободе.

Скриншот/коллаж: Авто24