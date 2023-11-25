В Вирджинии поймали охотника за зеркалами с фур: 205 зеркал украл, а на 206-м попался.

В течение долгого времени с магистральных тягачей кто-то регулярно крал зеркала заднего вида и таким образом выводил их из строя, поскольку без такого атрибута движение по дорогам общего пользования запрещено. Поэтому водители ждали, пока им служба доставки привезет заказанное зеркало или сами ехали в автомагазин за ним, оставляя фуру без присмотра.

"В течение последних трех лет поступали многочисленные сообщения о кражах боковых зеркал с припаркованных тягачей в этом районе. Это особенно расстроило пострадавших, поскольку грузовики не эксплуатировались и ждали замены зеркала. Детективы не могли раскрыть дело. Но на прошлой неделе один водитель положил конец этому безобразию", – сообщили из местного офиса шерифа.

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Гениальность раскрытия преступления оказалась в простоте. Водитель, который уже несколько раз страдал от вора, поставил новые зеркала, встроив внутрь AirTag – суперлегкое устройство для отслеживания забытых, потерянных или украденных вещей.

Это устройство работает анонимно и вор даже не догадывался о мониторинге. На локации было видно с точностью до метра, куда именно отправились боковые зеркала с фуры. А дальше уже сработала полиция. Детективы обнаружили у воришки 206 зеркал. Там же было и похищенное зеркало с трекером AirTag.

Новым владельцем зеркал из фур оказался 27-летний Карлос Флорес Эрнандес. Фото: офис шерифа округа Стаффорд

Вору уже предъявлено обвинение по двум пунктам – кража в крупных размерах и по двум и злоупотребление транспортным средством.

Здесь есть одна интересная деталь. По словам детектива К. Л. Уорника, вор был очень аккуратен в довольно необычном коллекционировании. Он разместил наклейки на зеркалах с указанием даты и места кражи. Для чего он это делал, непонятно, так же как и мотивы вора.

Впереди еще много следственной работы, но главное установлено: вор найден, кражи прекращены.

Кстати, посмотрите, что видит и что не видит водитель грузовика в зеркала заднего вида: