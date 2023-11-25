У Вірджинії впіймали мисливця за дзеркалами з фур: 205 дзеркал вкрав, а на 206-му впіймався.

Протягом довгого часу з магістральних тягачів хтось регулярно цупив дзеркала заднього огляду й таким чином виводив їх з ладу, оскільки без цього атрибута рух дорогами загального користування заборонений. Тож водії чекали, поки їм служба доставлення привезе замовлене дзеркало чи самі їхали до автомагазину за ним, полишаючи фуру без нагляду.

"Протягом останніх трьох років надходили численні повідомлення про крадіжки бічних дзеркал із припаркованих тягачів у цьому районі. Це особливо засмутило постраждалих, оскільки вантажівки не експлуатувалися й чекали на заміну дзеркала. Детективи не могли розкрити справу. Але на минулому тижні один водій поклав край цьому неподобству", – повідомили з місцевого офісу шерифа.

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Геніальність розкриття злочину виявилася у простоті. Водій, котрий уже кілька разів страждав від крадія, поставив нові дзеркала, вмонтувавши всередину AirTag – суперлегкий пристрій для відстежування забутих, загублених чи вкрадених речей.

Цей пристрій працює анонімно й злодій навіть не здогадувався про моніторинг. На локації було видно з точністю до метра, куди саме помандрували бічні дзеркала з фури. А далі вже спрацювала поліція. Детективи виявили у злодюжки 206 дзеркал. Там же було й викрадене дзеркало з трекером AirTag.

Новим власником дзеркал з фур виявився 27-річний Карлос Флорес Ернандес. Фото: офіс шерифа округу Стаффорд

Крадію вже висунуто звинувачення за двома пунктами – крадіжка у великих розмірах і за двома та зловживання транспортним засобом.

Тут є одна цікава деталь. За словами детектива К. Л. Уорніка, злодій був дуже акуратний в доволі незвичному колекціонуванні. Він розмістив наклейки на дзеркалах із зазначенням дати та місця крадіжки. Для чого він це робив, незрозуміло, так само як і мотиви злодія.

Попереду ще багато слідчої роботи, але головне встановлено: злодія знайдено, крадіжки припинено.

До речі, подивіться, що бачить і що не бачить водій вантажівки у дзеркала заднього огляду: