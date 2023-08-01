Автомобільні крадіжки у Нью-Йорку зросли на 18% відносно минулого року, хоча статистика за іншими злочинами пішла на спад.

В нинішньому році скоєно 8627 викрадень автомобілів. Торік за цей же період крадії поцупили лише 7319 машин. Однак статистика ще більше дратує, коли на очі потрапляють дані більш раннього періоду: в порівнянні з 2018 роком кількість викрадень автомобілів зросла на 150%. Тоді від діянь злодюг 5428 власників позбавилися своїх машин.

Автівки поліцейських не стали винятком. Минулого понеділка у Квінсі злодії відкрили машину Ford Edge без розпізнавальних знаків. Її припаркував начальник поліції у 100-му окрузі, залишивши брелок з ключами усередині, чим і скористався злодій. Понишпоривши в салоні, зловмисник завів двигун і зник у невідомому напрямку.

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Через кілька годин зчитувач номерів відеоспостереження зафіксував автомобіль. Далі – затримка, повернення автомобіля... Ford Edge був не єдиною викраденою поліцейською машиною: цього року відомо про два випадки крадіжок автомобілів копів без розпізнавальних знаків.

Той самий службовий Ford Edge начальника поліції, що був викрадений у понеділок вранці через залишений у салоні брелок з ключами. Фото: Policecarwebsite.net

Повідомляється, що у січні четверо викрадачів поцупили біля Детективного бюро в Бронксі чорний KIA, що належав службі роботи під прикриттям. Через 12 годин зловмисники його розбили й покинули.

На думку поліцейських, крадіжка була викликана переглядом TikTok, у якому злодії використовують USB-кабель, щоб обійти запалення в замку на стійці керма. Там понад мільйон переглядів.

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Цього тижня департамент має оголосити про новий план боротьби з викраденням автомобілів. Він розпочнеться як тестовий у Бронксі та Північному Квінсі, де автокрадіжок найбільше. Очікується, що поліція Нью-Йорка найме у свій відділ боротьби з автозлочинами близько 40 детективів.

За крадіжку автомобіля зловмисника оштрафують, але не посадять. Фото: chadbanklaw.com

За словами детектива поліції Нью-Йорка Томаса Берка, який після 30 літ роботи в службі автокриміналу нещодавно вийшов на пенсію, крадіжки набрали вражаючих масштабів, оскільки за такий злочин дуже легке покарання.

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"Якщо вас спіймають із викраденою машиною, то ви отримаєте штраф. Якщо вас зловлять із кілограмом кокаїну, вам доведеться відсидіти якийсь час у тюрмі. Отож, розумний злочинець дивиться на той тип злочину, де йому зможе заробити якнайбільше грошей, а якщо попадеться, то отримати найменше покарання", – сказав Берк.