Грабіжника затримали, а от автовикрадача – ні.

Викрадач автомобіля виявився настільки нахабним, що зробив свою справу не лише під камерами відеосто на очах власника.

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Поліція міста Кенневік у штаті Вашингтон о шостій ранку отримала дзвінок чоловіка, який повідомив про крадіжку свого червоного пікапа Chevrolet 1992 року випуску. Власник автомобіля – Вільям Келлі розповів, що забув ключі від авто на задньому сидінні, і викрадач цим скористався.

Під час розслідування поліцейські дістали запис з камери відеоспостереження на парковці, з якої був викрадений автомобіль. Ось тут і з’ясувалось, що в цій історії не все так просто. Копи з'ясували, що власник не закрив свій автомобіль з певної причини – аби мати можливість швидше чкурнути на ньому з місця, оскільки сам він вирушив у магазин через дорогу, аби його пограбувати.



У результаті сам же потерпілий Келлі був заарештований, йому пред'явлено звинувачення в незаконному проникненні в магазин. А ось інформації про викрадений автомобіль у поліції так і немає.

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