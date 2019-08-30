Грабителя задержали, а вот автоугонщика – нет.

Похититель автомобиля оказался настолько наглым, что сделал свое дело не только под видеокамерами, но и на глазах владельца.

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Полиция города Кенневик в штате Вашингтон в шесть утра получила звонок от мужчины, который сообщил о краже своего красного пикапа Chevrolet 1992 года выпуска. Владелец автомобиля – Уильям Келли рассказал, что забыл ключи от автомобиля на заднем сиденье, и похититель этим воспользовался.

В ходе расследования полицейские получили запись с камеры видеонаблюдения на парковке, с которой был похищен автомобиль. Вот здесь и выяснилось, что в этой истории не все так просто. Копы выяснили, что владелец не закрыл свой автомобиль по определенной причине – чтобы иметь возможность быстрее рвануть на нем с места, поскольку сам он отправился в магазин через дорогу, чтобы его ограбить.

В результате сам же пострадавший Келли был арестован, ему предъявлено обвинение в незаконном проникновении в магазин. А вот информации об угнанном автомобиле у полиции так и нет.

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