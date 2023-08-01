Автомобильные угоны в Нью-Йорке выросли на 18% по отношению к прошлому году, хотя статистика по другим преступлениям пошла на убыль.

В нынешнем году совершено 8627 угонов автомобилей. В прошлом году за этот же период воры украли всего 7319 машин. Однако статистика еще больше раздражает, когда на глаза попадают данные более раннего периода: по сравнению с 2018 годом количество угонов автомобилей выросло на 150%. Тогда при помощи угонщиков 5428 владельцев избавились от своих машин.

Автомобили полицейских не стали исключением. В минувший понедельник в Квинсе воры открыли машину Ford Edge без опознавательных знаков. Ее припарковал начальник полиции в 100-м округе, оставив брелок с ключами внутри, чем и воспользовался вор. Пошарив в салоне, злоумышленник завел двигатель и скрылся в неизвестном направлении.

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Через несколько часов считыватель номеров видеонаблюдения зафиксировал автомобиль. Дальше – задержание, возврат автомобиля... Ford Edge был не единственной угнанной полицейской машиной: в этом году известно о двух случаях краж автомобилей копов без опознавательных знаков.

Тот самый служебный Ford Edge начальника полиции, который был похищен в понедельник утром из-за оставленного в салоне брелок с ключами. Фото: Policecarwebsite.net

Сообщается, что в январе четверо похитителей украли у Детективного бюро в Бронксе черный KIA, принадлежавший службе работы под прикрытием. Спустя 12 часов злоумышленники его разбили и покинули.

По мнению полицейских, кража была вызвана просмотром TikTok, в котором воры используют USB-кабель, чтобы обойти зажигание в замке на стойке руля. Там более миллиона просмотров.

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На этой неделе департамент должен объявить новый план борьбы с угоном автомобилей. Он начнется с Бронкса и Северного Квинса, где больше всего автоугонов. Ожидается, что полиция Нью-Йорка наймет в свой отдел по борьбе с автопреступлениями около 40 детективов.

За угон автомобиля злоумышленника оштрафуют, но не посадят. Фото: chadbanklaw.com

По словам детектива полиции Нью-Йорка Томаса Берка, после 30 лет работы в службе автокриминала недавно вышедшего на пенсию, кражи получили впечатляющие масштабы, поскольку за такое преступление очень легкое наказание.

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"Если вас поймают с угнанной машиной, то вы получите штраф. Если вас поймают с килограммом кокаина, вам придется отсидеть какое-то время в тюрьме. Так что умный преступник смотрит на тот тип преступления, где сможет заработать больше денег, а если попадется, то получить наименьшее наказание" – сказал Берк.