Сиэтл подал в суд на Hyundai и Kia из-за стремительного роста количества краж автомобилей.

Угоны автомобилей в США стремительно выросли за последние несколько лет, но не все марки одинаковы. В Сиэтле городская прокуратура говорит, что количество похищенных Hyundai и Kias в июле 2022 года выросло на 620% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

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На этой неделе городской прокурор Сиэтла Энн Дэвисон подала иск в окружной суд США, утверждая, что производители Hyundai и Kia не установили противоугонную технологию, что способствовало увеличению количества краж их моделей автомобилей в Сиэтле.

В иске утверждается, что Hyundai и Kia не использовали технологию иммобилайзера, гарантировавшую, что зажигание автомобиля нельзя запускать без их ключей еще долго после того, как другие производители автомобилей ввели эту же технологию. Как следствие, автомобили Hyundai и Kia было легче угнать, чем другие, говорится в иске.

Видео, ставшие вирусными в социальных сетях, показали, как угнать модели автомобилей, просто вынув пластиковую деталь под рулем и используя шнур USB и вернув его как ключ.

Последовавшая за этим волна преступности «значительно повлияла на работу правоохранительных органов, экстренных служб и общественную безопасность», утверждает город в иске.

По данным городской прокуратуры, больше всего краж Kia и Hyundai произошло в Нортгейте, Капитолийском холме, Центральном округе и Бикон-Хилл.

Старший менеджер группы Hyundai Айра Габриэль сообщила Axios Seattle в электронном письме, что иск является «некорректным и ненужным».

Hyundai Motor America ввела иммобилайзеры двигателя в стандартную комплектацию всех автомобилей, выпущенных с ноября 2021 года.

Габриэль сказала, что владельцы предыдущих моделей могут привезти свои автомобили к местному дилеру Hyundai для приобретения и установки индивидуального комплекта безопасности. Кроме того, бесплатные замки руля были розданы правоохранительным органам по всей стране, в том числе в районе Сиэтла.

В заявлении Kia American в среду говорится, что все модели и комплектации 2022 года имеют добавленный иммобилайзер.