Сіетл подав до суду на Hyundai та Kia через стрімке зростання кількості крадіжок автомобілів.

Крадіжки автомобілів у США стрімко зросли за останні кілька років, але не всі марки однакові. У Сіетлі міська прокуратура каже, що кількість викрадених Hyundai та Kia у липні 2022 року зросла на 620% порівняно з тим самим місяцем 2021 року.

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Цього тижня міський прокурор Сіетла Енн Девісон подала позов до окружного суду США, стверджуючи, що виробники Hyundai та Kia не встановили технологію проти викрадень, що сприяло збільшенню кількості крадіжок їхніх моделей автомобілів у Сіетлі.

У позові стверджується, що Hyundai і Kia не використовували технологію імобілайзера, яка гарантувала, що запалювання автомобіля не можна запускати без їхніх ключів ще довго після того, як інші виробники автомобілів запровадили цю ж технологію. Як наслідок, автомобілі Hyundai та Kia було легше викрасти, ніж інші, йдеться в позові.

Відео, які стали вірусними в соціальних мережах, показали, як викрасти моделі автомобілів, просто вийнявши пластикову деталь під кермом і використовуючи дріт USB та повернувши його як ключ.

Хвиля злочинності, що послідувала за цим, «значно вплинула на роботу правоохоронних органів, екстрених служб і громадську безпеку», стверджує місто в позові.

За даними міської прокуратури, найбільше крадіжок Kia та Hyundai сталося в Нортгейті, Капітолійському пагорбі, Центральному окрузі та Бікон-Хілл.

Старший менеджер групи Hyundai Айра Габріель повідомила Axios Seattle в електронному листі, що позов є «некоректним і непотрібним».

Hyundai Motor America ввела іммобілайзери двигуна в стандартну комплектацію всіх автомобілів, випущених з листопада 2021 року.

Габріель сказала, що власники попередніх моделей також можуть привезти свої автомобілі до місцевого дилера Hyundai для придбання та встановлення індивідуального комплекту безпеки. Окрім того, безкоштовні замки керма були роздані правоохоронним органам по всій країні, в тому числі в районі Сіетла.

У заяві Kia American у середу сказано, що всі моделі та комплектації 2022 року мають доданий іммобілайзер.