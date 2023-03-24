В США угонщик угрожал владелице пистолетом и завладел Audi A3. Однако поехать на машине не смог, поскольку не умел пользоваться механической коробкой передач. Убегая с места преступления, он положил в карман ключи от авто с GPS трекером. Так его и обнаружили.

Эндрю Моран попал внутрь Audi A3 после того, как угрожал женщине-владелице автомобиля. Мужчина держал левую руку в кармане куртки, пытаясь убедить потерпевшую, что у него есть пистолет.

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Жертва вышла из автомобиля и решила побежать прямо в соседний магазин, чтобы вызвать полицию. Тем временем угонщик с трудом управлял угнанной машиной, ведь Audi была оснащена механической коробкой передач. После неудачной попытки сдвинуть машину с места мужчина решил уйти пешком, тем более что услышал приближение полиции.

Выйдя из автомобиля, вор вынул ключи из замка зажигания и положил их в карман. В конце концов он скрылся и сел на поезд в Чикаго.

Владелец автомобиля предварительно прикрепила AirTag к ее ключам от машины. Таким образом, вор пытался скрыться с локационным трекером в куртке, не зная, что полиция уже знала, где он находился. Жертва быстро определила местонахождение ключей от машины с помощью программы Find My.

AirTag от Apple — это устройство отслеживания, которое использует сеть Find My, чтобы отправлять свое местонахождение владельцу. Гаджет в форме таблетки использует расположенные вблизи iPhone для передачи данных о местонахождении. Поскольку Моран пытался скрыться на поезде, AirTag подключался к iPhone других пассажиров и обновлял полицейским его местонахождение в режиме реального времени.

В конце концов, полицейским удалось перехватить и арестовать вора на станции Аддисон. Ему выдвинули обвинения в угоне автомобиля и избиении полицейских.