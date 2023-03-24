У США викрадач погрожував власниці пістолетом і заволодів Audi A3. Проте поїхати на машині не зміг, оскільки не вмів користуватись механічною коробкою передач. Тікаючи з місця злочину, він поклав до кишені ключі від авто з GPS трекером. Так його і знайшли.

Ендрю Моран потрапив всередину Audi A3 після того, як погрожував жінці-власниці автомобіля. Чоловік тримав ліву руку в кишені куртки, намагаючись переконати потерпілу, що він має пістолет.

Читайте також: Власникам авто з охоронною системою Benish GPS допомагають знайти та повернути свій транспорт

Жертва вийшла з автомобіля та вирішила побігти прямо до сусіднього магазину, щоб викликати поліцію. Тим часом викрадач насилу керував викраденою машиною, адже Audi була оснащена механічною коробкою передач. Після невдалої спроби зрушити машину з місця чоловік вирішив піти пішки, тим більше, що почув наближення поліції.

Вийшовши з автомобіля, злодій дістав ключі із замка запалювання та поклав їх до кишені. Зрештою він утік і сів на поїзд у Чикаго.

Власник автомобіля попередньо прикріпила AirTag до її ключів від машини. Таким чином, злодій намагався втекти з локаційним трекером у куртці, не знаючи, що поліція вже знала, де він був. Жертва швидко визначила місцезнаходження ключів від машини за допомогою програми Find My.

AirTag від Apple — це пристрій відстеження, який використовує мережу Find My, щоб надсилати своє місцезнаходження власнику. Ґаджет у формі таблетки використовує розташовані поблизу iPhone для передачі даних про місцезнаходження. Оскільки Моран намагався втекти поїздом, AirTag підключався до iPhone інших пасажирів і оновлював поліцейським його місцезнаходження в режимі реального часу.

Зрештою поліцейським вдалося перехопити та заарештувати злодія на станції Аддісон. Йому висунули звинувачення у викраденні автомобіля та побитті поліцейських.