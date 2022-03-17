Причому це стосується не лише поточних клієнтів, але й колишніх.

Компанія Benish GPS заявляє, що допомагає знайти автомобілі навіть тим клієнтам, у яких встановлено її охоронне обладнання, але власники раніше відмовились від послуг компанії.

Для колишніх клієнтів компанія знаходить автомобіль, блокує його та повідомляє координати власнику.

Нагадаємо, які GPS-навігатори та сигналізації російські, тому ними варто не користуватись

Наприклад, таким чином допомогли колишньому клієнту в Києві. Власник Land Rover Range Rover не користувався послугами Benish GPS із червня минулого року. Офіс його компанії був пограбований: забрали ключі, документи на машину, а саму машину викрали. Фахівці Benish змогли дистанційно відновити роботу системи автобезпеки, встановити розташування авто та заблокувати його. Клієнт забрав свій автомобіль у вказаному місці та одразу ж продовжив обслуговування системи автобезпеки.

Другий випадок стався на Харківщині. Автомобіль Mercedes-Benz GLE 250 вкрали російські окупанти. Власник автомобіля відразу ж зателефонував до Benish GPS і просив зробити все можливе, щоб підключити систему автобезпеки та заблокувати викрадений автомобіль. Автоекспертам вдалося відновити систему та заблокувати транспорт. Окупанти кинули авто, що зупинилося, а власнику вдалося знайти його за координатами, які визначили в Benish і забрати.

Важливо – технічно можливо відновити зв’язок із системою, якщо клієнт відключився від обслуговування не пізніше 1 квітня 2021 року. І якщо автомобіль в Україні та не розряджений АКБ.