Причем, это касается не только текущих клиентов, но и бывших.

Benish GPS заявляет, что помогает найти автомобили даже тем клиентам, у которых установлено ее охранное оборудование, но владельцы ранее отказались от услуг компании.

Для бывших клиентов компания находит автомобиль, блокирует его и сообщает координаты владельцу.

Напомним, какие GPS-навигаторы и сигнализации российские, поэтому ими следует не пользоваться

К примеру, таким образом помогли бывшему клиенту в Киеве. Владелец Land Rover Range Rover не пользовался услугами Benish GPS с июня прошлого года. Офис его компании был разграблен: забрали ключи, документы на машину, а саму машину угнали. Специалисты Benish смогли дистанционно восстановить работу системы безопасности, установить расположение авто и заблокировать его. Клиент забрал свой автомобиль в указанном месте и продолжил обслуживание системы автобезопасности.

Второй случай произошел в Харьковской области. Автомобиль Mercedes-Benz GLE 250 угнали российские кафиры. Владелец автомобиля сразу же позвонил Benish GPS и просил сделать все возможное, чтобы подключить систему автобезопасности и заблокировать угнанный автомобиль. Автоэкспертам удалось восстановить и заблокировать транспорт. Оккупанты бросили остановившееся авто, а владельцу удалось найти его по координатам, которые определили в Benish и забрать.

Важно – технически возможно восстановить связь с системой, если клиент отключился от обслуживания не позднее 1 апреля 2021 года. И если автомобиль в Украине и не разряжен АКБ.