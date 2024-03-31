Викрадений з підприємства утилізації фронтальний навантажувач важкого класу американські поліцейські довго не могли зупинити через його 30-тонну масу, поряд з якими патрульні машини виглядали іграшковими.

Колишній працівник підприємства з утилізації відходів у місті Норкросс, штат Джорджія, ймовірно, не погоджувався зі своїм звільненням і прийшов з’ясовувати стосунки. Зрештою, перемовини перейшли у суперечку, для угамування якої за викликом виїхав поліцейський патруль.

Щоправда, 38-річний Едді Санчеза на знак незгоди з доказами про причину звільнення не став чекати патрульних офіцерів, зайшов в кабіну фронтального навантажувача Volvo L180H й почав на ньому гасати по території. Нічого не трощив, не ламав, шкоди не робив, але намотував коло за колом.

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На вимогу поліцейських зупинитися чоловік не реагував, продовжував кататися по території. А коли йому почали ставити різні перепони та загороджувати проїзд, то виїхав за ворота їздити вулицями міста з пожвавленим трафіком.

Перегородити такому масивному навантажувачу дорогу навіть вантажівками було б проблемно, оскільки гідравлічний ківш з внутрішнім обсягом 9,5 кубометра для навантаження 18,8 т сипучого чи кускового матеріалу міг легко перекинути чи зсунути з дороги навіть важкий транспорт.

Для затримки крадія розгорнулася справжня поліцейська операція з кількох патрульних машин. Однак водій легко обминав пристрої для пробивання шин, обходив інші перепони, оскільки ця тракторна машина з високим кліренсом належить до групи кар’єрно-будівельної техніки високої продуктивності.

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З часом рухи водія стали непередбачуваними, оскільки гасав крадій уже в потоці з інтенсивним трафіком. Далеко не їздив, практично крутився в одному районі. До офіцерів з департаменту поліції Норкросса доєднався патруль з головного поліцейського управління штату Джорджія, який допомагав у переслідуванні та забезпечував безпеку інших водіїв.

Водій проїхався бульваром Джиммі Картера, потім подався в бік Буфордського шосе. Опинившись під мостом біля Саут-Пічтрі-стріт, він різко розвернувся і продовжував рух на захід, потім знову розвернувся. І так неодноразово.

І тоді один з поліцейських покинув переслідування й повернувся на підприємство, звідки викрали навантажувач. Там було ще кілька таких машин, одну з яких попросили для успішного завершення операції.

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У супроводі патрульної машини з включеними сиреною та вогнями "люстрі" водій навантажувача дістався до втікача. За кілька кілометрів, коли крадій робив розворот на чергове коло подорожі, запрошений для операції "фронтовик" збоку наїхав на вкрадену машину, підвів під днище ківш і просто перекинув "родича" додолу на борт.

Крадія Едді Санчеза поліцейські витягли з кабіни фронтального навантажувача та заарештували. Медики обстежили зловмисника перед відправкою до в'язниці округу Гвіннет, але не знайшли на тілі того навіть синяків чи подряпин.

Крадію висунули звинувачення у злочинному проникненні, крадіжці шляхом заволодіння, втечі або спробі втечі, необережному керуванні транспортним засобом, злочинному пошкодженні майна та перешкоджанні співробітникам правоохоронних органів.

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Є й пом’якшувальна обставина. Протягом всього інциденту жоден водій не травмований, транспортні засоби, патрульні машини, поліцейські та пішоходи не постраждали.

Мотив прибуття підозрюваного на підприємство вранці понеділка 25 березня залишається незрозумілим. Якщо хотів довести, що вправно керує навантажувачем, то це йому вдалося. Однак про відновлення на роботі мова вже не йтиме, оскільки доведеться відповідати за кількома статтями і деякий час він не матиме змоги працювати на волі.

Скриншот/колаж: Авто24