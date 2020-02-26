Поліцейський департамент радить водіям бути обачнішими.

Причиною крадіжки автомобіля часто стає необачність самих власників. Патрульна поліція України нагадує про дієвість таких простих речей, як замикання машини, навіть при короткому виході авто.

✅ Не залишайте цінні речі в салоні автомобіля

Задля зменшення ризику стати жертвою зловмисників, не залишайте сумки, телефони, реєстратори та інші цінні речі всередині автомобіля. Найгірше, що ви можете зробити для власного авто – привернути увагу нечесних на руку осіб, залишивши в салоні цінні речі.

✅ Зачиняйте авто на замок та не залишайте ключі в замку запалювання

Зачиняти машину потрібно завжди, а не тільки коли ви йдете надовго у справах. Навіть на заправках, шиномонтажах, а особливо тоді, коли ви зупинились, щоб зайти в магазин. Також пам'ятайте найпростішу схему зловмисників, яка побудована на відволіканні водія. У той час коли один відволікає водія, розмовою чи проханням допомогти, його напарник швидко відчиняє задні двері та забирає з салону цінні речі.

✅ Обирайте правильні паркувальні місця

У нічний час найкраще залишати свій автомобіль в гаражі чи на стоянці з цілодобовою охороною, якщо це не можливо, тоді варто підшукати освітлену ділянку в зоні дії камер відеоспостережень.

✅ Встановіть надійну сигналізацію

У більшості сучасних автівок стоїть штатна сигналізація, яку вже навчились відмикати більшість автокрадіїв. А от електронна сигналізація, доповнена додатковими механічними засобами захисту, створить суттєві перешкоди зловмиснику для швидкого заволодіння вашими речами чи навіть автомобілем.

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