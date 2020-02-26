Полицейский департамент советует водителям быть осторожнее.

Причиной кражи автомобиля часто становится неосторожность самих владельцев. Патрульная полиция Украины напоминает о действенности простых вещей, как замыкание машины, даже при коротком выходе на заправочной станции.

✅ Не оставляйте ценные вещи в салоне автомобиля

Для уменьшения риска стать жертвой злоумышленников, не оставляйте сумки, телефоны, регистраторы и другие ценные вещи внутри автомобиля. Худшее, что вы можете сделать для своего авто – привлечь внимание нечестных на руку лиц, оставив в салоне ценные вещи.

✅ Закрывайте авто на замок и не оставляйте ключи в замке зажигания

Закрывать машину нужно всегда, а не только когда вы идете надолго по делам. Даже на заправках, шиномонтажах, особенно тогда, когда вы остановились, чтобы зайти в магазин. Также помните простейшую схему злоумышленников, построенную на отвлечении водителя. В то время когда один отвлекает водителя, разговором или просьбой помочь, его напарник быстро открывает заднюю дверь и забирает из салона ценные вещи.

✅ Выбирайте правильные парковочные места

В ночное время лучше всего оставлять свой автомобиль в гараже или на стоянке с круглосуточной охраной, если это невозможно, тогда стоит подыскать освещенный участок в зоне действия камер видеонаблюдений.

✅ Установите надежную сигнализацию

В большинстве современных автомобилей стоит штатная сигнализация, которую уже научились открывать большинство автоворов. А вот электронная сигнализация, дополненная дополнительными механизмами защиты, создаст существенные препятствия злоумышленнику для быстрого овладения вашими вещами или даже автомобилем.

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