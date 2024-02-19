Європою прокотилася хвиля розукомплектації вантажного транспорту: до найпоширенішого злиття солярки додалося скручування з магістральних тягачів деталей, агрегатів і навіть великих компонентів.

Розкомплектовують вантажівки прямо на паркінгах та у придорожніх зонах перепочинку водіїв. За лічені хвилини знімають дзеркала, фари, плафони і навіть двері, після чого експлуатація такого транспорту стає неможливою.

Недавній випадок у Данії, коли злодії за короткий час практично розібрали вантажівку, вразив усю спільноту автоперевізників і додав роботи поліції. Крадії проникли на територію автобази через прорізану дірку в паркані й дуже швидко скрутили необхідну їм атрибутику.

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Під розбір зловмисників потрапив магістральний тягач Scania PGR. Злодії зняли передню решітку, капот, фари, а на додачу поцупили ще й двері зі сторони водія та пасажира. Все це сталося дуже швидко й непомітно для інших.

На те, щоб скрутити необхідні компоненти й атрибутику, злодіїв затрачають кілька хвилин Фото: Danish police

Експерти-криміналісти стверджують, що роботу виконували професіонали з відмінним знанням конструкції цього автомобіля, бо все було демонтовано неінвазійним способом – компоненти знімалися акуратно, без пошкоджень.

Аналіз показує, що подібні розукомплетації операційного вантажного транспорту зростають не тільки у Європі, але й в Америці, Канаді та ряді інших країн. Причину такого явища експерти вбачають у високих цінах на оригінальні запасні частини, вартість яких сильно зросла.

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Таким чином, до наймасовіших крадіжок пального з баків фур і товарів з кузовів причепів та напівпричепів, що в основному відбуваються на паркінгах, додалася розукомплектація транспортного засобу. Злодії скручують найбільш ходові комплекти, у т.ч. габаритні.

Крадіжки здійснюються як авансом на склад, так і на замовлення під конкретну модель і колір тягача або причіпної системи.

Тут також класика: знімають решітку, двері та все інше, на що надходить замовлення чи в чому є найбільша потреба на ринку запчастин. Фото: Espen Transport