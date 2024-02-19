По Европе прокатилась волна разукомплектации грузового транспорта: к самому распространенному сливанию солярки добавилось скручивание с магистральных тягачей деталей, агрегатов и даже крупных компонентов.

Раскомплектовывают грузовики прямо на паркингах и в придорожных зонах отдыха водителей. За считанные минуты снимают зеркала, фары, плафоны и даже двери, после чего эксплуатация такого транспорта становится невозможной.

Недавний случай в Дании, когда воры за короткое время практически разобрали грузовик, поразил все сообщество автоперевозчиков и добавил работы полиции. Воры проникли на территорию автобазы через прорезанную дыру в заборе и очень быстро скрутили необходимую им атрибутику.

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Под разбор злоумышленников попал магистральный тягач Scania PGR. Воры сняли переднюю решетку, капот, фары, а в придачу украли еще и двери со стороны водителя и пассажира. Все это произошло очень быстро и незаметно для других.

На то, чтобы скрутить необходимые компоненты и атрибутику, воров затрачивают несколько минут Фото: Danish police

Эксперты-криминалисты утверждают, что работу выполняли профессионалы с отличным знанием конструкции этого автомобиля, потому что все было демонтировано неинвазивным способом – компоненты снимались аккуратно, без повреждений.

Анализ показывает, что подобные розукомплетации операционного грузового транспорта растут не только в Европе, но и в Америке, Канаде и ряде других стран. Причину такого явления эксперты видят в высоких ценах на оригинальные запасные части, стоимость которых сильно выросла.

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Таким образом, к самым массовым кражам топлива из баков фур и товаров из кузовов прицепов и полуприцепов, что в основном происходят на паркингах, добавилась разукомплектация транспортніх средств. Воры скручивают наиболее ходовые комплекты, в т.ч. габаритные.

Кражи осуществляются как авансом на склад, так и на заказ под конкретную модель и цвет тягача или прицепной системы.

Здесь также классика: снимают решетку, двери и все остальное, на что поступает заказ или в чем есть наибольшая потребность на рынке запчастей. Фото: Espen Transport