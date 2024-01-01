Які нові комбайни, трактори та причепи показали на днях поля "Агро Вінниця"

Вишикувані на лінійці зразки техніки різного сільськогосподарського призначення та логістики виглядали дивовижно. Чимала кількість тракторів свідчили про задоволення потреб як агрофірм, невеличких фермерських господарств, так і приватних обійсть.

Кормова, зернозбиральна техніка, машини для догляду за рослинами, обслуговування ферм, транспортування врожаю по полях та автомагістралях також були на усі смаки та розмірні групи.

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І хоча гігантизмом нині в українському агросекторі ніхто не страждає, високопродуктивні машини потрібні, особливо в зернозбиральній техніці.

Комбайни

Розмірами вражали комбайни John Deere та Case. Перший через свого офіційного представника компанію "РДО Україна" показав найбільшу в продуктовій лінійці модель XTIER II9 1100 з 13,6-літровим мотором потужністю 700 к.с.

Це – 100-тонник, пропускна спроможність 100 т/год. Жатка також не з маленьких, сягає в ширину 13,7 м та має ефективну площу обмолоту 4 кв. м.

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Зернозбиральні комбайни John Deere в зеленому кольорі та Case у червоній масті. Фото: Вінницька ОВА

Зернозбиральний комбайн Case був у меншій розмірній групі, але його велич також вражала. За повідомленням Titan Machinery Ukraine, це була модель Axial-Flow 725 з 11,1-літровим двигуном максимальною потужністю 498 к.с.

В цій машині аграрії отримують високу якість збирання зернових. Її забезпечують 4 модулі обмолоту та 4 – сепарації.

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Зерновози

Приємно сприймався найоб’ємніший за корисним обсягом кузова зерновоз TAD, що виготовляється в Волочиську на Хмельниччині.

Вітчизняний завод виробляє кілька моделей напівпричепів та причепів серії Agro. Найбільші зернові самоскиди TAD.Agro 50-3 та TAD.Agro 55-3 мають місткість 50 та 55 куб м. Алюмінієвий кузов на 3-вісному шасі за своєю масою не перевищує 6,5 т, що завдяки легкому матеріалу дозволяє збільшити вантажність.

Низькорамний причіп та зерновоз зверху мають шильдик українського виробника. Фото: Вінницька ОВА

Надійність й значний ресурс тут забезпечують використані компоненти відомих світових виробників. Скажімо, вісь до напівпричепа постачають BPW і SAF, пневматичне обладнання – WABCO, світлове обладнання та електрика від WAS.

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Також у виготовленя причіпних систем долучені компоненти Tridec, Pewag, Rud, Hyva, Jost і т.д. Це лише здалеку продемонстрований на виставці напівпричіп має мізерну кількість деталей та систем. Насправді тут чимала номенклатура, починаючи від вибору шин, не кажучи вже про аксесуари й допоміжну атрибутику.

Кожен напівпричіп-зерновоз комплектується всіма необхідними аксесуарами: пластиковий резервуар для води, скринька для інструментів, противідкатні башмаки, запасне колесо. Окрім цього, в комплекті ще й тент для накриття кузова зверху з механізмом розгортання та згортання.

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Трохи менші зерновози, але вже на самохідному шасі, показав "Авто-Регіон". Його експозиція, як йдеться на сторінці компанії, демонструвала зерновий самоскид Daewoo Maximus з розвантаженням на 3 сторони. Вантажність складає 13 тонн, а об’єм кузова – 22 куб. м.



Був також трохи більший самоскид Daewoo Novus з заднім розвантаженням на 18 тонн пашні, але з меншим за обсягом кузовом – 15 куб. м.

Окрім цього, для аграріїв компанія показала паливозаправник Daewoo Dexen з 5-кубовим об’ємом цистерни.

Магістральна техніка

На польовому подіумі приймала гостей і компанія DAF Truсks Ukraine. Спеціально до Дня поля вона підготувала агропромисловому комплексу магістральні тягачі для перевезення продукції. В статиці показу демонструвалося дві моделі.

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В першому випадку виставили DAF XF 480 FT. Розкішний тягач з новою кабіною та економною силовою лінією привабить можливістю вибору силових агрегатів. Це може бути двигун на 11 або 13 літрів з інтелектуальною АКПП TraXon та безліччю сучасних опцій.

Фото: DAF Truсks Ukraine

Поруч стояв DAF XDC 450 FT. Він має у собі всі переваги нової моделі XF, а також підвищений кліренс, колеса розміром 315/80 на ведучій осі та міцний сталевий бампер. Ця модель отримала кращу прохідність та не боїться роботи у полі.

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Трактори

Звісно, найширшою була тракторна експозиція, що рясніла відомими брендами. Техніки з палітри землеобробних знарядь у вигляді плугів, лущильників, дискувальних пристроїв, а також причіпних та навісних систем для сівби, обробітку й догляду також було вдосталь.

Жвавий інтерес викликали динамічні покази. Скажімо, компанія "Агріматко-Україна " вивела в поле на демопоказ трактор JCB Fastrac 8330, показавши його у роботі з плугом Voyager C70. Це стало магнітом для відвідувачів протягом усіх днів виставки.

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Окрім цього, компанія представила широкий асортимент іншої техніки, починаючи від згаданого потужного JCB Fastrac 8330 до самохідного обприскувача Jacto Uniport 3030, тракторів McCormick S9 та G135, навантажувача JCB 542-70 і закінчуючи ґрунтообробною технікою Gregoire Besson Оксітан Т60.

Фото: Вінницька ОВА

Офіційний дистриб'ютор сільськогосподарської техніки Deutz Fahr з представництвами в Вінницькій та Кіровоградській областях з 2024 року компанія ASACON демонструвала трактор Deutz Fahr 4100 W потужністю 110 к.с., що є добротною заміною білоруським МТЗ.

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Автоматизоване водіння техніки також було представлено, хоча ця тема для українських аграріїв перебуває десь на початковій стадії не стільки впровадження, скільки вивчення. Компанія AgroKar використала майданчик Дня поля для просування системи автоматичного рульового керування FJ Dynamics AT2.

Фото: Вінницька ОВА

Тут пропонується поєднання технологій GNSS та RTK. Це забезпечує надзвичайну точність до 2,5 см між проходами, незалежно від контурів та рельєфу поля. Як результат, зменшуються виробничі витрати, підвищується комфорт та безпека роботи механізатора.

"Такі виставки дозволяють по-новому дивитися на диверсифікацію виробництва, на переробку сировини, щоб наші продукти мали справді високу додану вартість, а не просто слугували сировиною. Це прекрасна нагода для нетворкінгу, обміну досвідом, пошуку інструментів для покращення свого виробництва", – підкреслила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.