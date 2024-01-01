Українські напівпричепи TAD почали замовляти великими партіями

В офіційному повідомленні на сайті виробника йдеться про те, що це лише частина великого замовлення. Перший пакет напівпричепів виготовлено й відправлено замовнику достроково.

Трали важкої розмірної групи TUR 30-3 можуть комплектуватися трьома типами вантажних майданчиків – "широка", "універсальна", "ластівка". Їх габарити починаються з висоти від 150 мм, ширина сягає до 3500 мм, і довжина – до 16 м (телескоп або вставки) корисної вантажної платформи.

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При цьому на вибір замовника системи можуть постачатися як зі звичайними осями, так і примусово керованими (гідравлічними).

Гідравлічний або пневматично від’єднувальний передній гузнек сприяє зручному навантаженню чи розвантаженню самохідної техніки.

Фото: TAD

Причепи цієї серії мають 30-тонну вантажність. Це не найбільші паспортні величини маси, в транспортуванні важкої техніки та обладнання є й значно потужніші (див. відео внизу) несамохідні причіпні системи.

Нині український виробник вважається одним із провідних європейських брендів, його продукція конкурентна, не поступається кращим європейським зразкам. Тут використовуються такі ж самі компоненти та агрегати, що й в техніці інших заводів.

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У підприємства з Хмельниччини налагоджено прекрасні партнерські зв’язки з провідними європейськими виробниками компонентів Wabco, Haldex, Jost та інших.

При цьому ціни на продукцію TAD набагато нижчі за вартість аналогічних європейських причепів.