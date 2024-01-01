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Какие автогруппы продали больше всего автомобилей: статистика

Составлен рейтинг автомобильных групп по продажам в 2024 г. В первой десятке всего одна китайская компания.
Составлен рейтинг автомобильных групп по продажам в 2024 году- Auto24

Toyota Group

Евгений Гудущан
logo15 ноября, 12:50
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В рейтинге World Car Group в 2024 году доминирует Toyota Group, которая сохранила лидерство несмотря на падение продаж, сообщает Укравтопром.

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С января по сентябрь глобальные продажи Toyota Group составили более 7,6 млн авто, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ТОП-10 вошли:

  1. Toyota Group - 7,61 млн авто (-3%);
  2. Volkswagen Group - 6,13 млн ед. (-2,3%);
  3. Hyundai-Kia - 5,05 млн ед. (-3,7%);
  4. Renault Nissan Alliance - 4,61 млн ед. (+1,2%);
  5. Stellantis - 4,35 млн ед. (-8,3%);
  6. General Motors - 4,12 млн ед. (-6,5%);
  7. Honda Motor - 2,863 млн ед.(-1,3%);
  8. Ford Group - 2,862 млн ед. (-0,3%);
  9. BYD - 2,52 млн ед. (+35,6%);
  10. Suzuki - 2,36 млн ед. (+4,4%).
#Aвтобизнес #Новости