Какие автогруппы продали больше всего автомобилей: статистика

Toyota Group
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В рейтинге World Car Group в 2024 году доминирует Toyota Group, которая сохранила лидерство несмотря на падение продаж, сообщает Укравтопром.
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С января по сентябрь глобальные продажи Toyota Group составили более 7,6 млн авто, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В ТОП-10 вошли:
- Toyota Group - 7,61 млн авто (-3%);
- Volkswagen Group - 6,13 млн ед. (-2,3%);
- Hyundai-Kia - 5,05 млн ед. (-3,7%);
- Renault Nissan Alliance - 4,61 млн ед. (+1,2%);
- Stellantis - 4,35 млн ед. (-8,3%);
- General Motors - 4,12 млн ед. (-6,5%);
- Honda Motor - 2,863 млн ед.(-1,3%);
- Ford Group - 2,862 млн ед. (-0,3%);
- BYD - 2,52 млн ед. (+35,6%);
- Suzuki - 2,36 млн ед. (+4,4%).