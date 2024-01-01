Какие автогруппы продали больше всего автомобилей: статистика

В рейтинге World Car Group в 2024 году доминирует Toyota Group, которая сохранила лидерство несмотря на падение продаж, сообщает Укравтопром.

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С января по сентябрь глобальные продажи Toyota Group составили более 7,6 млн авто, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ТОП-10 вошли: