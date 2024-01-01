Китайские авто заполонили рынок новых "электричек" в Украине: статистика продаж сентября

Украинский автопарк в сентябре пополнили 838 новых легковых электромобилей, доля новых электромобилей составляет в своем сегменте 12,9%. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

В сравнении сентября к августу 2024 года объемы уменьшились на 30,7%, а в разрезе год к году (сентябрь-2023 к сентябрю-2024) – фиксируем рост на 8,7%.

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Топ-10 марок новых электромобилей, сентябрь 2024. Источник: ИДА

Довольно неожиданная картина, с явным количественным преимуществом на ней китайских производителей. Понятно, что BYD и ZEEKR - вполне местные марки. Однако и следующие, например Volkswagen и Honda - фактически тоже "китайцы", то есть автомобили китайского производства, составлены на совместных с немецкими или японскими марками заводах, и зарегистрированы на нашем рынке под более привычными для покупателей марками (на самом деле то, что у нас называют Honda, в Китае – Dongfeng).

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Топ-10 моделей новых электромобилей, сентябрь 2024 года. Источник: ИДА

В общем 672 новых электромобиля, которые получили свидетельства о регистрации и номерные знаки в сентябре (напомним - из всех 838 шт.), были произведены китайскими автофабриками. То есть, в этом сегменте доля продукции с ярлыком "Made in Cnina" составляет немалые (и подавляющие) 80%.