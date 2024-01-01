Китайські авто заполонили ринок нових "електричок" в Україні: статистика продажів вересня

Український автопарк у вересні поповнили 838 нових легкових електромобілів, частка нових електромобілів становить у своєму сегменті 12,9%. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

У порівнянні вересня до серпня 2024 року обсяги зменшилися на 30,7%, а в розрізі рік до року (вересень-2023 до вересня-2024) – фіксуємо зростання на 8,7%.

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Топ-10 марок нових електромобілів, вересень 2024. Джерело: ІДА

Доволі несподівана картина, з явною кількісною перевагою на ній китайських виробників. Зрозуміло, що BYD та ZEEKR — цілком місцеві марки. Проте й наступні, наприклад Volkswagen та Honda — фактично теж «китайці», тобто автомобілі китайського виробництва, складені на спільних з німецькими чи японськими марками заводах, та зареєстровані на нашому ринку під більш звиклими для покупців марками (насправді те, що у нас називають Honda, в Китаї – Dongfeng).

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Топ-10 моделей нових електромобілів, вересень 2024. Джерело: ІДА

Загалом 672 нових електромобілі, які отримали свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки у вересні (нагадаємо — з усіх 838 шт.), були вироблені китайськими автофабриками. Тобто, у цьому сегменті частка продукції з ярликом «Made in Cnina» складає чималі (і переважні) 80%.