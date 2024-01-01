Після підвищення податків автогаз зростає в ціні до 32-35 грн/л

З 1 по 11 вересня середня вартість скрапленого газу в роздробі зросла на 1,65 грн/л, до 30,57 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

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Здорожчання відбувалося поступово. За майже два тижні вартість газу у мережах — ОККО і WOG — зросла на 2 грн/л, до 31,99 грн/л.

Найбільше у середньому — на 2,50 грн/л — здорожчало пальне у тернопільській мережі Green Wave, до 29,90 грн/л. Більш як 2 грн/л воно додало в UPG, «Катралі», «Кворумі» й Motto. Найменше у мережі — на 0,52 коп./л — здорожчало пальне у національного оператора AMIC, до 30,14 грн/л. Залежно від області вартість газу в оператора збільшилася на 30-80 коп./л.

Як стверджують оператори, загалом вартість газу може зрости до 32-35 грн/л, щоб повністю компенсувати підняття акцизу при сталих закупівельних цінах у валюті й нинішньому курсі долара.

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«Ми прогнозуємо 32-33 грн/л для мереж середнього і нижнього цінових діапазонів, для «зелених» — 34-35 грн/л», — зазначили в одній з одеських мереж, додавши, що з урахуванням собівартості газу на півдні на рівні 53 000-54 000 грн/л, а то й більше, і щільності 550 кг/м3, яка восени зростає, закупівельна ціна в перерахунку на літри виходить 29,1-29,7 грн/л. «А з урахуванням додаткових витрат, які наразі зросли до 3 грн/л, маємо на стелі 32,1-32,7 грн/л», – підсумували у мережі.

У великій паливній компанії зазначили, що в їхньому портфелі більшість ресурсу – залізничний, а його ціна вища від ціни на автомобільний. «Якщо взяти середню вартість залізничного ресурсу +/-$800/т, то в Києві собівартість цього газу з новими акцизними ставками буде близько 57 000 грн/т, що дорівнює 30,8 грн/л. Автомобільний ресурс звісно дешевший — близько 55 000 грн/т, або 29,7 грн/л. А враховуючи додаткові витрати, які вищі, ніж в економ-мережах, отримуємо мінімальних 34 грн/л», – додали в ній.