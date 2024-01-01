После повышения налогов автогаз растет в цене до 32-35 грн/л

С 1 по 11 сентября средняя стоимость сжиженного газа в рознице выросла на 1,65 грн/л, до 30,57 грн/л. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

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Подорожание происходило постепенно. За почти две недели стоимость газа в сетях - ОККО и WOG - выросла на 2 грн/л, до 31,99 грн/л.

Больше всего в среднем - на 2,50 грн/л - подорожало топливо в тернопольской сети Green Wave, до 29,90 грн/л. Более 2 грн/л оно добавило в UPG, "Катрале", "Кворуме" и Motto. Меньше всего в сети - на 0,52 коп./л - подорожало топливо у национального оператора AMIC, до 30,14 грн/л. В зависимости от области стоимость газа у оператора увеличилась на 30-80 коп./л.

Как утверждают операторы, в целом стоимость газа может вырасти до 32-35 грн/л, чтобы полностью компенсировать поднятие акциза при постоянных закупочных ценах в валюте и нынешнем курсе доллара.

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"Мы прогнозируем 32-33 грн/л для сетей среднего и нижнего ценовых диапазонов, для "зеленых" - 34-35 грн/л", - отметили в одной из одесских сетей, добавив, что с учетом себестоимости газа на юге на уровне 53 000-54 000 грн/л, а то и больше, и плотности 550 кг/м3, которая осенью растет, закупочная цена в пересчете на литры получается 29,1-29,7 грн/л. "А с учетом дополнительных расходов, которые сейчас выросли до 3 грн/л, имеем на потолке 32,1-32,7 грн/л", – подытожили в сети.

В крупной топливной компании отметили, что в их портфеле большинство ресурса – железнодорожный, а его цена выше цены на автомобильный. "Если взять среднюю стоимость железнодорожного ресурса +/-$800/т, то в Киеве себестоимость этого газа с новыми акцизными ставками будет около 57 000 грн/т, что равно 30,8 грн/л. Автомобильный ресурс конечно дешевле - около 55 000 грн/т, или 29,7 грн/л. А учитывая дополнительные расходы, которые выше, чем в эконом-сетях, получаем минимальных 34 грн/л", – добавили в ней.