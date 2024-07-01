Покупка Bugatti Tourbillion женой Зеленского: откуда взялась эта история

На сайте Verite Cachee появилась информация, что жена Владимира Зеленского купила Bugatti Tourbillion у дилера Bugatti Paris. Дилер отрицает факт покупки и уже завил, что принимает судебные меры против сторон, которые продвигают эту информацию. Украинские официальные источники утверждают, что это фейк российской пропаганды.

Читайте также: Bugatti показала новинку под названием Tourbillon

Как отметил итальянский журналист Дэвид Пуэнте в соцсети X, история возникла на франкоязычном веб-сайте под названием Verite Cachee, или "Скрытая правда во Франции". По его словам сайт заработал только в прошлом месяце, накануне выборов во Франции.

На сайте размещен документ, похожий на счет-фактуру за автомобиль, и видео в Instagram, где некто, выдавая себя за сотрудника дилерского центра, объявляет о продаже Турбийона семье Зеленских.



Center for Countering Disinformation опровергает информацию о покупке Bugatti Tourbillon женой Зеленского

Украинский центр противодействия дезинформации в соцсети X отмечает, что эти заявления являются ложными. Также предполагают, что такой информационный вброс был приурочен к саммиту НАТО на следующей неделе в Вашингтоне, который посетит Зеленский.

Как уверяет Bugatti Paris, “счет-фактура” является подделкой

Bugatti Paris заявляет, что счет-фактура поддельная. "Обязательные юридические данные не отображаются в счете-фактуре, цена автомобиля явно неправильная, цена опций и их описания являются неточными и противоречивыми, графика устарела, а [владельцы Bugatti Paris] никогда бы не позволили опубликовать такой документ".