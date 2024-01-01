Bugatti показала новинку под названием Tourbillon

Эту премьеру ждали особенно, ведь французский бренд отдалился от концерна Volkswagen и перешел под крыло хорватского изобретателя Мате Римаца, а на арену вышли электрические гиперкары. Впрочем, как пишет Аvtomir.ua Bugatti Tourbillon не разочаровал: уникальные инженерные решения, дизайнерские вау-эффекты, небольшой тираж и длительное ожидание начала поставок – все по классическим канонам.

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Еще пять лет назад Bugatti объявила, что больше не будет ставить рекорды скорости: покорив отметку 300 миль в час (483 км/ч) на серийном автомобиле, в компании сосредоточились на других областях. Новый супергибрид Tourbillon уже нельзя назвать "самым-самым" – по разгонной динамике он уступает Rimac Nevera, по максимальной скорости – SSC Tuatara.

Однако Мате Римац дал понять, что покупателей гиперкаров не интересуют сухие цифры: мол, в скорости того же Rimac Nevera сомнений нет, а из тиража в 150 экземпляров за три года удалось продать всего 50 машин. Поэтому главной "фишкой" Bugatti Tourbillon стали инженерные решения, например безнаддувный двигатель V16. Разработчик этого агрегата – британская фирма Cosworth. Рабочий объем – 8,3 литра, это очень громкий "верховой" мотор, который можно раскручивать до 9000 об/мин.

Сам по себе "атмосферник" выдает 1000 л.с. и 900 Нм, что по меркам современных гиперкаров не так уж и много. Поэтому Bugatti сделала ставку на гибридную систему с тремя электродвигателями: один встроен в 8-ступенчатый преселективный "робот", два других размещены на передней оси (каждый приводит в движение одно колесо). Пиковая отдача гибрида – 1800 "лошадок", что позволяет Bugatti Tourbillon разогнаться с места до 100 км/ч за две секунды.

Максимальная скорость нового гиперкара – 445 км/ч, то есть результат базового Chiron перекрыт на 5 км/ч. Однако прогресс по разгонной динамике очевиден: с места до 200 км/ч новинка ускоряется менее чем за пять секунд (-1,1 с), с места до 300 км/ч – менее чем за 10 секунд (-3,1 с), а до 400 км/ч можно разогнаться менее чем за 25 секунд (-7,6 с).

Выдающаяся динамика Bugatti Tourbillon достигнута не в ущерб экологии, то есть ограничений с заездом в центр городов не будет. Дело в том, что конструкторы умудрились встроить в карбоновый монокок Т-образную 800-вольтовую батарею емкостью 24,8 кВт-ч. Запас хода без активации ДВС составляет не менее 60 километров. О скорости зарядки автопроизводитель умолчал.

По длине Bugatti Tourbillon на 127 миллиметров больше "Широна", зато высота сократилась на 23 миллиметра. Снаряженная масса супергибрида оказалась меньше, чем у предшественника. Разница составляет один символический килограмм (1995 против 1996 кг), но с учетом большого аккумулятора этот результат впечатляет.

Сэкономить удалось благодаря отказу от тяжелого турбомотора W16 (новый "атмосферник" весит всего 252 кг), отсутствию механического полного привода, упрощению системы охлаждения и инновационной подвеске – кованые алюминиевые рычаги, "напечатанные" на 3D-принтере, на 45% легче стальных. Как и раньше, в конструкции широко применяются композитные материалы, карбон и титан.

Дизайн экстерьера Bugatti Tourbillon выдержан в духе предшественника, но общих деталей нет, ведь силовая структура на основе монокока разработана заново. Удалось отказаться от классических дверей в пользу схемы с "крыльями бабочки" а-ля McLaren. Впрочем, фирменные черты Bugatti остались: бережно сохранены овальные боковины, решетка радиатора в виде подковы. Оригинальное решение – вертикальный стеклоочиститель на манер прототипов из гонок на выносливость. Также привлекают внимание гигантский даже по меркам гиперкаров диффузор и выдвижной спойлер.

Интерьер Bugatti Tourbillon как будто бросает вызов промышленности. Была поставлена задача создать салон "вне времени", который не устареет ни через 10, ни через 100 лет, поэтому внимание обратили... на производителей часов! Никаких цифровых панелей прибора: все показатели вплоть до заряда батареи отображаются стрелками. Перед водителем три круглых табло с выставленными напоказ шестеренками, которые объясняют название модели.

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Конечно, турбийона у гиперкара нет: в механизме, который компенсирует влияние земного притяжения на точность хода часов, новинка не нуждается. Символизм в том, что механические часы остаются актуальными и по сей день, хотя давно появились более точные электронные аналоги. Так и Bugatti Tourbillon олицетворяет спрос на монструозные бензиновые двигатели в эпоху электромобилей.

Панелью приборов занимаются швейцарские мастера, и каждый кластер – произведение искусства, состоящее из 600 титановых деталей и драгоценных камней. Точность – от 5 до 50 микрон. Другой шедевр дизайна – руль с "парящими" лепестками,. У него две спицы сверху и снизу, при этом ступица зафиксирована, а вся информация для водителя однозначно читается независимо от положения колес.

О регулировке руля ничего не сказано, зато известно, что сиденье водителя жестко зафиксировано, а настраивать можно только положение педалей. Сенсорных клавиш на большинстве фотографий не заметно совсем, хотя это лукавство: небольшой сенсорный экран все же есть, он выдвигается из передней панели при необходимости. Например, на него выводится информация с камеры заднего вида при включении задней передачи.

Bugatti обращает внимание, то Tourbillon просторнее предшественника и комфортнее в дальних поездках. Аудиосистема предусмотрена, хоть и без привычных динамиков: панели салона сделаны таким образом, чтобы "возбуждать" внутренние поверхности гиперкара, словно струны деки музыкального инструмента. Подробностей нет, хотя теоретически такое решение позволяет значительно сэкономить массу не в ущерб качеству звучания.

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Проехаться на Bugatti Tourbillon удастся не скоро: первые клиенты получат свои машины лишь в 2026 году. Тираж купе ограничен 250 экземплярами, стартовая цена – 3,8 миллиона евро. Для сравнения, базовый Chiron стоил 2,4 миллиона евро, а количество экземпляров составляло 500 штук (без учета "родственных" моделей с другим кузовом).