Bugatti подтвердила двигатель V16 для нового гиперкара. Преемника Chiron покажут летом этого года. Комбинированная отдача, по самым скромным подсчетам, составит около 1800 лошадиных сил - а возможно, и около 2000.

За разработку силовой установки отвечала фирма Rimac, причем при поддержке знаменитой Cosworth. Bugatti подтвердила это официально, выложив в сеть ролик, на котором можно услышать звук нового агрегата. Гибридная система, если верить слухам, будет включать ДВС и три электромотора.

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Пока Bugatti лишь формально подтвердила прошлогодние слухи, но без уточнения деталей. Преемник гиперкара Chiron действительно получит гибридную силовую установку на базе двигателя V16, который, если верить инсайдерам, спроектирован при участии Cosworth. Объем агрегата составляет 8,3 литра, а мощность - около 1000 лошадиных сил. Еще 800 обеспечат три электромотора, так что по комбинированной отдаче новинка приблизится к прототипу Bolide, который на гоночном бензине должен был развивать 1850 сил.

Также известно, что будущий гиперкар получит "прозрачную приборку" и будет выпущен в количестве 250 экземпляров. Для сравнения: "Широнов" было запланировано вдвое больше, а двухдверка Veyron разошлась по миру тиражом 450 штук. Премьера новинки запланирована на весну 2024 года. Скорее всего, к этому моменту большая часть машин будет распродана, хотя ждать свои экземпляры покупателям придется долго. Годовые объемы Bugatti небольшие, и обычно срок составляет около двух лет.

Кстати, недавно, в январе, Bugatti показала фотографии финального "Широна". Речь шла о стандартной машине, с двигателем W16 8.0 мощностью 1500 лошадиных сил. Если же брать во внимание все производные модели, то по-настоящему последним было купе Profiléе – единственный гиперкар в современной истории Bugatti с фиксированным спойлером. Двухдверка была основана на Chiron Pur Sport, поэтому фактически это тот же Chiron, но со своей спецификой.