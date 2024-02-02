Таинственный владелец из Сингапура выписал себе Bugatti по прозвищу "Red Dragon": последняя модификация Chiron Super Sport с карбоновым кузовом способна передвигаться с драконьей скоростью 440 км/ч.

Заказчик пожелал иметь эксклюзивную отделку автомобиля из красного углеродного волокна. И эту прихоть автопроизводитель выполнил, прибегнув к элегантным штрихам как снаружи, так и внутри.

В глаза бросаются не только обтекаемые формы красного кузова, но и легкие пятиспицевые диски черного цвета. Там акцентируется внимание на красные полосы Super Sport и такого же цвета тормозные суппорты. Сочетание темно-красного цвета с характерным черным оттенком Bugatti названо просто – Nocturne, то есть "Ноктюрн".

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Известному производителю роскошных автомобилей удалось совместить эти цвета с намеком на историческое наследие региона с его мифическими существами: Азия и Китай так или иначе ассоциируются с красным драконом.

Внутри весь интерьер автомобиля также выдержан в азиатской стилистике: сиденья и дверные панели сделаны в белой тональной гамме, гармонирующие с контрастными коврами Hot Spur и Beluga Black. Для подголовников дизайнеры использовали вышивку с надписью Chiron Super Sport в таком же контрастном исполнении, прибегая и здесь к цвету карбонового кузова.

Эксперты уже признали "Красный дракон" одним из самых исключительных и эксклюзивных гиперкаров, когда-либо созданных Bugatti. Следует добавить, что автопроизводитель уже прибегал в своих дизайнерских работах к красному углеродному волокну. Прошлогодний пример с моделью Pur Sport Grand Prix это ярко подтверждает.

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Нынешняя работа "Red Dragon" еще лучше и мощнее. В моторной нише Chiron Super Sport стоит уже знакомый и проверенный временем на многих моделях Bugatti 8-литровый четырехцилиндровый двигатель W16 мощностью 1578 л.с. с максимальным крутящим моментом 1600 Нм.

Благодаря небольшому удлинению (25 см) в задней части аэродинамика и стабильность улучшились, а аэродинамическое сопротивление уменьшилось на 40%. Как результат, "Красный дракон" легко достигает скорости 440 км/ч.

Производство Chiron Super Sport завершено, будущие модели очень быстро распроданы, приобрести Chiron можно будет разве что "с рук". Всего будет выпущено 80 единиц. Тираж еще более редкой и эксклюзивной модели Super Sport 300+ вообще ограничен 30 экземплярами.

По цене, такая машина, вероятно, пересечет отметку в 3,2 миллиона долларов или подойдет вплотную к ней. Но следует учесть, что это базовая цена Chiron Super Sport, а "Красный дракон" имеет только происхождение Chiron, поскольку создавался на этой основе под технические требования и прихоти клиента из Сингапура. А это на четверть и даже треть стоимости может ценник увеличить.